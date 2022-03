Studio Ekò, società di ingegneria fondata nel 2011 e che opera principalmente nel settore dell’energia energetica è, secondo la classifica ieri pubblicata dal Financial Times (il quotidiano economico-finanziario specializzato nella cronaca finanziaria) fra le aziende europee più in rapida crescita.

L’azienda di ingegneria, con sede a Termoli in via Dante ma che lavora con clienti di tutto il mondo, è infatti presente nell’ultima classifica FT-Statistica delle aziende europee in rapida crescita: su 1000 è al 359° posto. La classifica elenca le aziende europee che hanno raggiunto il più alto tasso di crescita annuale composto dei ricavi tra il 2017 e il 2020. Studio Ekò si è aggiudicato il 359esimo posto su quasi mille aziende, un buon risultato, ed è fra le 235 voci italiane della lista, piazzandosi direttamente fra le aziende italiane più influenti del settore.

L’articolo è consultabile qui.

Si tratta di un’ulteriore conferma per Studio Ekò che lo scorso inverno si è visto dedicare uno spazio sul Sole 24ore, il quotidiano economico-finanziario più importante d’Italia, a proposito dell’inserimento tra i Leader della Crescita nell’economia italiana. Una dimostrazione di quanto l’azienda sia in una continua fase di rigenerazione ed evoluzione, la cui passione per le energie rinnovabili (tema peraltro così cruciale per il futuro) ha fatto sì che circa 200MW di fotovoltaico venissero progettati in Italia e nel mondo. Oltre al fotovoltaico nell’azienda termolese si fa progettazione integrata di impianti eolici, geotermici, così come di cogenerazione, di efficienza energetica ad esempio per quanto riguarda la climatizzazione nonchè di mobilità sostenibile.

Un agire, insomma, rivolto al futuro e che sta portando grandissimi risultati. Il CEO Gianluca Medulli commenta così: “Un’altra grande soddisfazione per il nostro team che da anni lavora costantemente per soddisfare i nostri clienti e per fare onore anche alla nostra regione, il Molise! Il risultato in termini numerici è stato molto soddisfacente ma non ci fermiamo: continuiamo a lavorare per collezionare altri successi!” (rm)