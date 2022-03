Circa 100 classi in cinque istituti, 1700 alunni della primaria e della seconda di primo grado, oltre 100 docenti: questi i numeri dell’iniziativa promossa da Sea e Comune di Campobasso con l’obiettivo di ridurre i rifiuti e promuovere la raccolta differenziata tra i più giovani. ‘Campobasso Scuole sostenibili – Contest Rifiuti Zero’ il titolo del progetto che domani – 18 marzo – sarà presentato all’istituto Igino Petrone alla presenza dell’amministratore unico della società che si occupa dei rifiuti nel capoluogo Stefania Tomaro, dell’assessore all’Ambiente Simone Cretella, del provveditore agli studi Maria Luisa Forte. Ci saranno anche il referente dell’alternanza scuola-lavoro dell’I.I.S.S. “S. Pertini” Mario Ferocino e tutti i dirigenti scolastici degli Istituti coinvolti nel progetto.

“Le scuole – spiegano dalla Sea – dovranno mettere in atto strategie per modificare in meglio i propri comportamenti, e di conseguenza diminuire l’impatto ambientale su tre livelli: individuale, di classe e d’istituto. Il progetto avviato lo scorso novembre è già entrato nel vivo e gli alunni stanno portando avanti una serie di attività per ottenere il patentino di “eco-sentinella ambientale”. Ben oltre 8.500 azioni andranno a contagiare l’entusiasmo dei giovani nativi ambientali stimolando i comportamenti virtuosi dei più piccoli e delle rispettive famiglie, partendo da una prospettiva nuova: le generazioni future dovranno crescere in una società dove le buone pratiche ambientali dovranno essere totalmente naturali e istintive.

Non è tutto. A questo si aggiunge quella che è definita una vera e propria “challenge” che coinvolge anche gli Istituti, chiamati a strutturare piani e regolamenti virtuosi con il supporto di Sea e degli ideatori del progetto, EWAP (European Works And Projects).

L’avvio di una sistematica raccolta differenziata all’interno delle scuole è un passo importantissimo che Sea e Amministrazione comunale hanno voluto fortemente e che porterà la città di Campobasso a raggiungere migliori prestazioni per la raccolta differenziata e a fare un ulteriore importante passo avanti verso la riduzione di tutti i rifiuti. Una prospettiva che non si limita a semplici iniziative “plastic free” ma che struttura una vera e propria rivoluzione di approccio nella gestione di tutti i rifiuti, secondo il paradigma europeo che promuove innanzitutto la prevenzione nella produzione dei rifiuti, di qualsiasi materiale essi siano”.