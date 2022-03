Il dottor Giuseppe Germele non sarà più il responsabile facente funzioni del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Il medico, interessato lo scorso mese da un provvedimento di “sospensione cautelare” dal servizio per una settimana, è stato sostituito dalla dottoressa Giovanna Giuliano, già dipendente del nosocomio della cittadina adriatica. E’ stata designata dal direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano che ha firmato un’apposita delibera lo scorso 22 marzo. Il provvedimento, pubblicato sull’Albo pretorio dell’Asrem, è coperto da privacy.

Così come sono coperti da privacy i provvedimenti relativi a tre sanitari sospesi dal servizio perchè non vaccinati: il contenuto del provvedimento firmato dal vertice Asrem e pubblicato oggi (28 marzo) non è visualizzabile nè è possibile conoscere ulteriori dettagli sul ruolo svolto dai tre dipendenti nell’azienda sanitaria che evidentemente non si sono lasciati convincere sulla sicurezza del vaccino anti-Covid. E’ l’ultimo ‘capitolo’ degli accertamenti svolti su impulso del Ministero della Salute che ha avviato verifiche nelle aziende sanitarie e negli ospedali per riscontrare il rispetto di quello che è diventato un obbligo di legge: la vaccinazione per i sanitari, una categoria professionale considerata particolare per motivi di sicurezza verso i pazienti.

Anche se fra tre giorni finirà lo stato di emergenza, il Governo ha confermato l’obbligo vaccinale per il personale sanitario fino alla fine dell’anno, al contrario di altre categorie di lavoratori. Per il comparto scuola e per quello della sicurezza e delle forze dell’ordine, infatti, l’obbligo vaccinale decade dal prossimo 15 giugno. Quindi per i dipendenti di ospedali e residenze sanitarie per anziani è confermata la sospensione dal lavoro in caso di mancata vaccinazione. Sospensione scattata dunque anche per i tre dipendenti no vax dell’Asrem.

Nelle corsie degli ospedali molisani dovrebbero però arrivare a breve i rinforzi: le procedure per assumere 45 infermieri e cinque operatori socio sanitari proseguono. Sono state nominate le commissioni che dovranno valutare i tantissimi candidati che aspirano a lavorare in Molise a tempo indeterminato: quasi 4mila persone hanno risposto al bando dell’Asrem.

Della commissione fanno parte il direttore sanitario Evelina Gollo, il dottor Davide Fasciano (UoC Cardiologia del Cardarelli di Campobasso), il dottor Marco Ricci (Uoc Csm Termoli), la dottoressa Francesca Romano (Direzione sanitaria del Cardarelli), la dottoressa Teresa Di Biase (direzione sanitaria del San Timoteo) e Guglielmo Di Lembo (Uoc Risorse Umane).

A valutare i candidati al posto di oss sarà invece una commissione composta, oltre che dal direttore Gollo, da Rosario Marigliano (DSB di Campobasso); Rosanna Topini (presidio ospedaliero di Termoli), Marietta Sofia Madonna (Sale Operatorie ospedale di Campobasso), Carmelina Santopuoli (MCAU P.O. Campobasso) e Guglielmo Di Lembo.