Project su trasporto pubblico, consiglio ‘aperto’. Decine di temi all’ordine del giorno

Il consiglio comunale di Termoli si terrà lunedì 4 aprile alle 9 (prima convocazione) o martedì 5 aprile alle 10 (in seconda convocazione) presso la sala consiliare in seduta straordinaria con adunanza aperta relativamente al primo punto all’ordine del giorno ovvero le iniziative da assumere e i provvedimenti da adottare in recepimento delle indicazioni dell’Anac sul Project financing per la mobilità urbana e la gestione del trasporto pubblico locale.

Ma sono tanti altri i punti all’ordine del giorno: verranno discusse diverse mozioni e interpellanze rivolte al sindaco e alla maggioranza. Al secondo punto c’è la mozione sugli interventi a tutela della sicurezza dei pedoni nella fruizione degli attraversamenti pedonali in città, poi c’è la mozione sugli interventi a tutela dei senzatetto e dei senza fissa dimora (in particolare si tratta del progetto Housing first). C’è poi la mozione sul teatro comunale per le discipline artistiche, musicali e dello spettacolo, mozioni e interpellanze sulla guerra Russia-Ucraina e sugli aiuti ai profughi. Ci sono altresì la mozione sul rincaro dei carburanti e l’interpellanza sulla finanza di progetto per la progettazione e costruzione di un centro per la preparazione dei pasti e per la gestione del servizio di refezione scolastica. Ancora, la discussione verterà sui progetti di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico per la manutenzione di strade, ponti e viadotti e per l’efficientamento energetico degli edifici, nonchè sugli screening di massa e sul piano chioschi. Verrà discussa anche la questione dell’ex cinema Adriatico, della passerella di Rio Vivo e delle comunità energetiche. Infine all’ordine del giorno c’è il Palaltrisport di viale Pertini, il cimitero degli animali e i consigli di quartiere.