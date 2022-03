Prof Unimol tra i migliori scienziati di Informatica. Incarichi di rilievo per altri 2 docenti

Arriva un’altra certificazione sulla qualità del corpo docente dell’Università degli studi del Molise: si tratta di Luisa Corazza, Rocco Oliveto e Rossano Pazzagli. La prima, Ordinario di Diritto del Lavoro presso il Dipartimento di Economia e Direttrice del Centro di Ricerca di Ateneo per le aree interne e gli Appennini (ArIA), è stata confermata dal Capo dello Stato nell’incarico di Consulente del Presidente della Repubblica per le questioni di carattere sociale. A darne comunicazione al rettore Luca Brunese è stato il Segretario generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti.

Invece il professore Rocco Oliveto è stato annoverato tra i migliori scienziati di Informatica: Research.com, uno dei principali siti web del settore, ha inserito il docente al quindicesimo posto in Italia e al 1052esimo posto al mondo. Vicedirettore del Dipartimento di Bioscienze e Territorio, il docente vanta un numero di citazioni complessivo pari a 12.038 e un h-index pari a 67 (a significare che 67 suoi articoli hanno più di 67 citazioni), riferiscono dall’Ateneo molisano. Inoltre con 68 articoli scientifici pubblicati negli atti delle migliori conferenze o nelle migliori riviste del settore, è risultato quarto a livello mondiale nella classifica dei ricercatori più attivi – tra il 2013 e il 2020 – nella sua area di specializzazione, ovvero l’ingegneria del software.

“Il risultato di prestigio ottenuto ed il rilevante riconoscimento della comunità scientifica nazionale e internazionale per l’attività di studio e di ricerca del professore Rocco Oliveto – spiegano dall’Università del Molise – nel campo della comprensione dei sistemi software e della loro sicurezza, testimoniano un chiaro concetto di qualità della didattica e di una produzione scientifica punto di riferimento per sviluppare importanti progetti di studi e di ricerca.

Ne è d’esempio il corso di studi magistrale internazionale in “Secure Software and Data Engineering”, Double Degree con l’Università della Svizzera Italiana (USI), che porta al rilascio di un doppio titolo di laurea, delineando prospettive future nei contesti lavorativi globali e, soprattutto, un’occasione imperdibile per Studentesse e Studenti per cogliere un’opportunità di alta formazione internazionale, oggi più che essenziale per il proprio percorso futuro”.

Infine, il ministro della Cultura Dario Franceschini ha firmato il decreto con cui viene designato il professore Rossano Pazzagli nella Deputazione di Storia Patria per la Toscana, istituita come ente pubblico nel 1862 con lo scopo di promuovere gli studi regionali e quelli sulla storia generale d’Italia dal medio evo alla età contemporanea.

La nomina del Pazzagli, docente di storia del territorio e dell’ambiente presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio, è legata “al suo prolungato e riconosciuto impegno sulla storia della Toscana moderna e contemporanea, con particolare riferimento alla storia del territorio, dell’agricoltura e del paesaggio, su cui ha pubblicato numerosi libri e articoli contribuendo alla crescita della conoscenza storica della regione nell’ambito della storia nazionale ed europea”, spiegano ancora dall’Università.