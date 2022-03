Primo giorno di scuola per 12 bimbi fuggiti dall’Ucraina. Gara di solidarietà a Limosano

“Ivan, Tymofii, Irina, Polina, Bogena, Elizaveta M., Martyn, Illia, Elizaveta C., Veronika, Victoria e Karina verranno accolti nella nostra scuola. Ringrazio di cuore tutti coloro hanno contribuito all’acquisto del materiale scolastico necessario, la solidarietà è un dono del cuore”. Lo ha scritto il sindaco di Limosano Angela Amoroso nel post sulla pagina Facebook del Comune annunciando che oggi, 27 marzo, sarà il primo giorno di scuola per i 12 bimbi ucraini fuggiti dalla guerra che hanno trovato ospitalità nel piccolo centro della provincia di Campobasso.

Limosano, piccolo centro della provincia di Campobasso di circa 700 abitanti, ospita sette famiglie in fuga dal conflitto in Ucraina che hanno trovato rifugio in paese, dove l’intera comunità di si è mobilitata e ha fatto scattare una gara di solidarietà per acquistare il materiale scolastico necessario per i bambini ucraini. Una famiglia è ospitata in un albergo che ha voluto mettere a disposizione una stanza come segnale di solidarietà.