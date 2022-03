Il fuoco ha distrutto nel giro di pochissimo tempo le balle di fieno trasportate da un tir. E’ successo questo mattina, sulla Trignina, all’altezza di Pesche. Spaventato il conducente del mezzo pesante, mentre il traffico è stato paralizzato il entrambe le direzioni durante le operazioni di spegnimento delle fiamme che hanno impegnato i vigili del fuoco del Comando di Isernia. Sul posto sono arrivate due squadre dalla sede centrale e un’autobotte da Agnone. Per accelerare le operazioni di smassamento, ovvero di spostamento e apertura delle balle di fieno che poi vengono bagnate per evitare altre fiamme, è intervenuto anche un mezzo privato recuperato tramite i Carabinieri. Presente anche il personale dell’Anas. Da chiarire le cause del rogo che poteva avere conseguenze più gravi per il conducente del mezzo pesante.