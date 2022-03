Nei giorni scorsi nei locali del Palazzo Norante di Campomarino (sede dell’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali) ha avuto luogo la presentazione dell’ultimo libro del giornalista Emilio Antonio Beltotto dedicata alla squadra della sua cittadina “Ragazzi Vincenti: l’Asd Campomarino conquista la 22^ edizione della Molise Cup”.

I relatori Gaetano Piermarino, Presidente dell’Istituzione Centro Sevizi Turisti e Culturali, Michele D’Egidio, Assessore allo Sport, e Pierdonato Silvestri, Sindaco della cittadina adriatica, hanno elogiato il lavoro dell’autore, che in passato ha ricoperto ruoli impegnativi all’interno dell’Istituzione e della Pro Loco, sottolineando che è molto bello vedere dei concittadini che hanno la passione – in questo caso il calcio – e la vivono in modo profondo. “Da anni – hanno detto – lo vediamo a bordo campo a prendere appunti, scrivere articoli e scattare foto, sembrano cose banali ma non lo sono. Questo lavoro rimarrà nella storia non solo a livello locale in quanto tra 10 20 anni diventerà un documento storico. Queste fantastiche raccolte di foto ed interessanti notizie sicuramente saranno apprezzate dalle generazioni future. Ti ringraziamo – hanno concluso – per metterti sempre a disposizione della nostra comunità e lo dimostri da tanti anni con l’augurio e l’auspicio che nei prossimi anni di scrivere altri libri anche su altre tematiche”.

Ciliegina sulla torta è stata la presenza del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Enzo Cimino: “Indipendentemente dal prodotto che racconta la vittoria di una manifestazione regionale – ha sottolineato il Presidente – stiamo celebrando un momento che passerà alla storia non solo a livello locale e l’ordine dei Giornalisti poteva rimanere distante di fronte ad un evento così importante e particolare? Io credo – ha continuato Cimino – che bisogna celebrare più gli avvenimenti che caratterizzano la storia professionale di ogni iscritto. Oggi stiamo sostanzialmente evidenziando l’impegno, la passione e l’amore di un collega per il Campomarino Calcio.

È per questo motivo che Emilio merita un riconoscimento per quello che fa, per la tenacia e l’amore. Con immenso orgoglio consegno ad Emilio una spilla realizzata tempo fa dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti che celebra i 50° anni dell’Istituzione dell’Ordine dei Giornalisti con la legge n.69 del 1963 (Ordinamento della professione giornalistica)”.

Presenti anche alcuni protagonisti di quella vittoria, quali il tecnico Rocco Melchiorre ed i giocatori Francesco Gaspari e Mario Belpulsi che, emozionati, hanno ricordato, a distanza di anni, quel fantastico cammino trionfale.

Rammarico è stato espresso da parte dell’autore per la mancata presenza dei rappresentanti della Figc-Lnd del Comitato Regionale Molise, dell’attuale dirigenza dell’Asd Campomarino nonché del Direttore dell’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali della Biblioteca “Ibrahim Kodra”.