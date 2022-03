Una poesia per l’Ucraina

PREGHIAMO

La vita sa di miele

quando brilla nei cuori senza veleno

Il sole è felice quando accende

un’alba tranquilla

In Ucraina non è così

Si sente l’odore del sangue

si gela il domani

si spoglia il cammino dell’uomo

di ogni valore

Verso il confine

scappa smarrita

una folla di mamme e di figli

senza sorriso

in colonna con tanti passeggini

Singhiozzano i volti di donne ferite

Non piangono

per mascherare uno strazio infinito

Un assedio di guerra

senz’acqua senza luce senza cibo

ci riporta indietro nel tempo

Volano i piccoli angeli

come delicate farfalle

dai bimbi ammazzati

sotto scintille di spari assordanti

Li portano

su una leggera nuvola bianca

a forma di cuore

stracolma d’amore

Prendono per mano due ragazzini

ancora abbracciati alla mamma

Sulla schiena risplendono i loro zainetti di tela

carichi di sogni e di mille pensieri

per disegnare un futuro migliore di ieri

Con il naso all’insù si segue una luce che brilla

I bimbi che restano

prigionieri sottoterra

non parlano

non giocano più

si stringono i giocattoli al petto

Si svuotano baci e carezze

Un massacro più vasto è imminente

Il cielo si oscura

quando sente parole di fuoco

agitare l’atomica russa

Trema la Terra senza respiro

quando muore la popolazione civile

Sui corpi bruciati si aggirano ombre senz’anima

Quella più scura detta i comandi

E’ spietata

Tutto è spettrale senza la pace

Vacilla l’Ucraina

tra paura disperazione e coraggio

Nella terra del grano è battaglia

le armi sono tutte schierate

l’avanzata è selvaggia

serpeggiano le lingue di fuoco in cerca di morte

Sul suolo il futuro dei piccoli

corre su un filo sottile di lama affilata

Con orgoglio si difende la patria

Soli si muore

con il proprio dolore

Sospesa nel vuoto

sfinita

si sfibra la voce del cuore

E’ muta

nessuno l’ascolta

Che strazio che orrore

in mezzo alle fiamme infernali

Si perde il respiro

quando brucia ogni cosa

tra il fumo

sotto le bombe

nei quartieri incendiati

nelle scuole

nelle chiese e negli ospedali

nel buio

alla luce del giorno

Resiste l’Ucraina come un titano

contro il gigante

La gente è stremata

Preghiamo

Colletorto, 10 marzo 2022