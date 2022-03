Poker del Termoli al Volturnia, Agnonese vince a tavolino e resta a -3

Due doppiette di De Filippo e Lorusso hanno permesso al Termoli calcio di avere la meglio sul Volturnia con il punteggio di 4-0 e mantenere così la vetta in solitaria dell’Eccellenza molisana.

Resta a 3 lunghezze di distanza e con una gara da recuperare l’Olympia agnonese che oggi ha conquistato 3 punti senza scendere in campo grazie al 3-0 a tavolino ottenuto sul campo dell’Altilia Samnium.

Vittoria anche per il Città di Isernia San Leucio Roccasicura che ha superato per 3-1 la Polisportiva Gambatesa con doppietta di Negro e gol di Panico, mentre ieri il Campodipietra aveva superato per 3-2 il Campobasso 1919 difendendo così il terzo a posto.

Nelle altre gare del 22esimo turno del massimo campionato regionale di calcio Venafro-Cliternina 1-0, Aurora Ururi-Castel Di Sangro 5-1, Pietramontecorvino-Bojano 3-1 e Real Guglionesi-Sesto Campano 1-2.