Pini a rischio crollo sulla SS16, vigili del fuoco rimuovono il pericolo

I vigili del fuoco di Termoli sono intervenuti questa mattina intorno alle 12,30 lungo la statale 16 in territorio di Petacciato a causa di due pini marittimi di alto fusto che per il vento dei giorni scorsi si erano inclinati e impedivano la circolazione in sicurezza dei veicoli attorno al km 531 della statale Adriatica.

Il rischio che gli alberi potessero cadere sulla sede stradale ha reso necessario l’intervento del 115 e l’istituzione per qualche ora nel senso unico alternato in quel tratto di strada.

I pompieri sono quindi riusciti a rimuovere il veicolo mentre il personale Anas si è occupato di agevolare una viabilità senza troppi rallentamenti.