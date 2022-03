È il Comune di Pietrabbondante il vincitore del bando ‘Attrattività dei Borghi’ che dunque si aggiudica 20 milioni di euro. Un’occasione unica per la rigenerazione del paese incastonato tra le Morge. Il paese dell’isernino, poco più di 600 abitanti, è risultato primo in classifica. L’ha spuntata su 32 borghi molisani che hanno presentato la propria candidatura. Al secondo posto, come evidenzia la tabella pubblicata a corredo della Determinazione della Regione Molise, Castel Del Giudice, seguito da Civitacampomarano. Ma in questo caso non c’è un podio: è solo uno il borgo (uno per ogni regione italiana) che può ususfruire del ricco piatto metto in palio dalla misura A destinata alla rigenerazione urbana dei piccoli centri. Dunque nessun secondo o terzo posto.

Il sindaco Antonio Di Pasquo, raggiunto al telefono dopo la pubblicazione degli atti che certificano la conquista di Pietrabbondante e mettono nero su bianco la decisione della commissione esaminatrice (composta da 4 persone, 3 delle quali di fuori regione per evitare conflitti e campanilismi), è emozionato.

“CI SPERAVO, TRASFORMEREMO IL PAESE IN UNA GRANDE OPPORTUNITA'”

Antonio Di Pasquo, sindaco di Pietrabbonante, a distanza di qualche ora dalla comunicazione ufficiale giunta via pec al suo comune è ancora incredulo. Quasi commosso. “Ci speravo, anzi ci speravamo tutti noi cittadini di Pietrabbondante e adesso all’incredulità sta subentrando la soddisfazione”.

Il suo progetto ha ottenuto il punteggio più alto per poter adesso pianificare e programmare una serie di interventi che consentiranno allo storico comune molisano di lanciare un’immagine che merita tutta. “Il valore aggiunto del nostro progetto – ha detto Di Pasquo – parte da una considerazione: che il nostro patrimonio è unico. Soprattutto lo è quello archeologico”.

Ora l’obiettivo è trasformare questa ricchezza archeologica e paesaggistica “in opportunità per i miei cittadini ma soprattutto per i nostri giovani che hanno scelto di andare via da Pietrabbondante”.

Pietrabbondante, adesso, conta tra le 20 e le 25mila presenze turistiche ogni anno nella sola area archeologica adesso “contiamo di triplicarle”. Perché è in fase di realizzazione il nuovo museo, la campagna scavi e tramite una serie di interventi a catena auspichiamo che quelli che finora sono stati visitatori diventino turisti perché troveranno anche le strutture ricettive, la riqualificazione del borgo che ha la particolarità delle morge alle quali lavoreremo con la realizzazione di sentieri e della necessaria illuminazione. Ma soprattutto – continua il sindaco – offriremo i servizi”.

Di Pasquo riflette sul titolo del progetto che ha convinto la commissione ad assegnare il punteggio più alto “Pietrabbondante, un angolo di mondo tra cielo e terra” perché “sì, è davvero cosi. Questo comune è davvero un po’ magico. Se 2500 anni fa un popolo decise di venire qui a costruire il loro centro più importante, beh significa che forse qualcosa di magico ce l’ha per davvero”.

20 MILIONI DI EURO PER UN INTERVENTO DI RIGENERAZIONE SENZA PRECEDENTI

Un progetto per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo caratterizzato da un rilevante indice di spopolamento progressivo: questo il senso del bando del Ministero della Cultura e del relativo Avviso Pubblico bandito dalla Regione. Opportunità del Pnrr per ogni regione italiana che ha visto (o vedrà) un unico vincitore. In Molise la commissione valutatrice ha deciso per il paese del Teatro Sannitico che avrà la straordinaria opportunità di ‘rinascere’ attraverso il finanziamento per il progetto presentato.

Le risorse sono stanziate nel programma degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel capitolo della Attratività dei Borghi che prevede un finanziamento complessivo pari a 1.020 milioni di euro. L’investimento è suddiviso in due linee d’intervento: la Linea A dedicata a Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio abbandono e abbandonati con una dotazione finanziaria di 420 milioni di euro e la Linea B dedicata a Progetti locali per la Rigenerazione Culturale e Sociale con una dotazione finanziaria complessiva di 580 milioni di euro

