Sale a tre il numero delle persone molisane che negli ultimi cinque giorni hanno perso la vita a causa di incidenti stradali. L’ultima vittima è Vincenzo Cicerone, 51 anni, residente a Venafro, che nella notte è rimasto coinvolto in un incidente sulla strada provinciale che collega i comuni dell’Alto-Casertano di Ailano e Vairano Patenora.

Vincenzo Cicerone, impiegato presso l’ufficio postale di Pratella, stava viaggiando a bordo della sua Fiat 500 di colore grigio quando, intorno alle 3, lungo la strada mentre stava rientrando a casa sembra che la sua macchina abbia urtato un masso lungo la carreggiata e l’uomo abbia perso il controllo dell’auto ribaltandosi. Fatale l’incidente tanto è vero che è stato estratto dalle lamiere già senza vita da un equipaggio dei vigili del fuoco.

Sul posto anche i carabinieri che stanno conducendo le indagini per la ricostruzione delle dinamica.

“Era l’amico di tutto, lo conoscevo da tantissimo tempo ed era una persona speciale. Mancherà a tutta la nostra comunità. Ailano perde un grande uomo” ha detto il sindaco di Ailano, Vincenzo Lanzone.

Anche Venafro piange la scomparsa di Vincenzo, dove era particolarmente conosciuta anche per le sue molteplici passioni oltre il lavoro. Amante dei cani e del verde era solito postare sulla sua pagina social fotografie di botanica e dei suoi amici a quattro zampe.

Intanto il Molise continua a piangere la morte di giovani concittadini. Una settimana funestata da incidenti stradali che hanno strappato la vita a giovani concittadini, tutte in Campania dove molti molisani si recano per lavoro.

Il 24 marzo scorso, in un frontale lungo la strada Telesina ha perso la vita il 31enne di Campobasso Michele Giambetta. L’incidente è accaduto tra Paupisi e Solopaca in provincia di Benevento.

Domenica – 27 marzo – invece ha perso la vita (sempre in provincia di Benevento, lungo l’Appia in territorio di San Giorgio del Sannio) la 38enne di Campobasso Antonella Lancia. Come Michele Giambetta anche lei si era trasferita in Campania per motivi di lavoro. Come d’altronde si era trasferito in provincia di Caserta Vincenzo Cicerone dove da tempo, ormai, era il postino di Pratella.