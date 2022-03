Appuntamento in tarda mattinata, oggi 6 marzo su Rai Uno dalle ore 12,20 alle 13,30 per la trasmissione Linea Verde che è stata girata lo scorso 15 febbraio a Termoli, San Martino in Pensilis, Chieuti e altre località.

Per Termoli hanno partecipato Francesco Guidotti per la marineria, Lucia Marinaro e Pasqualino Barone per la cucina del “pappone e u scescille” e Oscar De Lena per qualche notizia storica sulla città. A presentare la trasmissione ci sarà il simpatico Peppone Calabrese, poliedrico presentatore e mattatore che ha apprezzato molto le specialità enogastronomiche termolesi.

Riprese curate dal regista Daniele Carminati, con l’autore Yari Selvetella e la giornalista Patrizia Scermino.