Pattinaggio, l’Asd Campobasso con 13 atleti alla gara di Pescara

La stagione agonistica della ASD CS Pattinaggio Campobasso chiama gli atleti del capoluogo al primo impegno ufficiale con il Campionato Regionale di corsa indoor in programma domenica 27 marzo a Pescara.

Sono 13 i giovani pattinatori campobassani che parteciperanno alla gara federale indoor indetta dalla FISR Abruzzo ed organizzata dalla ASD D.L.F. Pattinaggio Pescara al Pattinodromo “Ex Gesuiti”.

Per la categoria Giovanissimi (2013-2014) gareggeranno Serena Di Cillo, Emanuela Di Zinno, Alessandra Monti, Elisabetta Paladino e Marika Perugini impegnate nei 100 metri sprint e nei 600 metri in linea.

Negli esordienti (2011-2012) gareggeranno: Irene Del Fiore, Caterina e Maddalena Di Zinno, Chiara Fusco, Sofia Macari, Diana Muntean e Martina Palumbo chiamate a competere sui 200 metri sprint e sui 1000 metri in linea.

Per la categoria ragazzi 12 (2010) sarà in gara Sara Storto che dovrà disputare la gara sprint (2 giri) e i 2000 metri a punti.

Alla vigilia dell’evento, il presidente e tecnico del CS Pattinaggio CB, Rita Bartolomeo, ha espresso soddisfazione per essere riuscita a portare in gara un buon numero di atleti che sapranno sicuramente farsi valere in tutte le categorie nelle diverse specialità: “gareggeremo nel ricordo di Antonina Tapounova, il patron della nostra società che ci ha lasciati a luglio scorso, e che tanto ha dato al mondo rotellistico molisano”.

La società campobassana, anche quest’anno, è stata annessa all’Abruzzo per la disputa delle gare: il 27 marzo a Pescara la gara indoor, il 10 aprile a Porto d’Ascoli la corsa su strada e l’8 maggio a L’Aquila la competizione su pista che chiuderà il calendario agonistico federale 2022.