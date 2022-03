“Parchi e campi che si trovano nei quartieri più periferici di Campobasso vanno riqualificati“: è la richiesta che fa il Partito democratico alla Giunta Gravina in una mozione che domani, 22 marzo, sarà discussa in Consiglio comunale. Giose Trivisonno e la collega Alessandra Salvatore chiedono all’amministrazione di intervenire sugli impianti di via Monte Grappa e via Friuli Venezia Giulia, luogo di ritrovo e di gioco per i bambini del quartiere. Le strutture infatti sono carenti e, a loro dire, andrebbero dotati di reti da calcio, linee di delimitazione del campo, canestri oppure bisognerebbe dotare di nuova terra i campetti da bocce. “In questo modo – spiegano i due consiglieri comunali – potrebbero essere da subito fruibili in vista della stagione estiva 2022”.

Per il Pd vanno risistemati anche i parchi di via Ungaretti, via Carducci, via XXIV Maggio, considerati “luoghi idonei ad organizzare eventi concerti e manifestazioni”. Tutto ciò è necessario, aggiungono Trivisonno e Salvatore, “per consentire a bambini, ragazzi ed anziani di tornare a vivere momenti di socialità per troppo tempo negati a causa della pandemia” e poi “a breve inizierà la stagione primaverile e ci sarà una maggiore richiesta di spazi aperti e pubblici”.

Quindi nella mozione si impegna il sindaco e la giunta comunale a predisporre “un piano immediato di interventi di manutenzione e ripristino di campetti, parchi e parchi giochi dei diversi quartieri della città, nonché una programmazione culturale 2022 che ponga le periferie al centro dell’amministrazione”.

Ad esplicitare l’obiettivo dell’iniziativa è Trivisonno: “Chiediamo al sindaco un piano straordinario per la manutenzione dei campetti da calcio, delle aree giochi, dei campi da bocce, delle aree verdi dei quartieri”. Un intervento che, per il capogruppo del Pd, non comporterebbe nemmeno un esborso economico eccessivo per le casse comunali.

In secondo luogo, “bisogna fare in modo di far vivere i quartieri con iniziative culturali, ad esempio musica dal vivo nel parco di via Carducci o un festival di giovani cantanti locali in via Monte Grappa”. Trivisonno spiega l’importanza di una iniziativa di questo tipo per i bambini che “a causa della pandemia ancora non hanno giocato in un parco con un coetaneo o membri dei circoli anziani che non si vedono da mesi. Dobbiamo recuperare il tempo perduto, tutti, e la città deve essere preparata e da incentivo per questa missione”.

Non è la prima iniziativa in tal senso presentata dal centrosinistra a palazzo San Giorgio: lo scorso giugno 2021 i gruppi consiliari Pd e La Sinistra avevano presentato un ordine del giorno denominato ‘Ritorno alle periferie’.