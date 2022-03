Il Movimento Cinque Stelle di Termoli accusa l’Amministrazione Roberti di scarsa cura del decoro urbano. Lo fa pubblicando un gran numero di foto che ritraggono marciapiedi rotti, erbacce, aiuole e altro ancora in via Canada-via Stati Uniti.

I grillini ricordano che “Lavorare per migliorare il decoro urbano della città con interventi di riqualificazione” è stato “uno dei tanti impegni che il Sindaco Roberti si è preso candidandosi alle amministrative. Ebbene, che lo mantenga. Il parchetto di Via Stati Uniti-Via Canada, è in uno stato di abbandono e di pessima manutenzione. Non ci sono giochi ma mattonelle rotte. Eppure di lì a pochi passi c’è una scuola ragion per cui è costantemente trafficato da bambini e a ragion di logica dovrebbe essere maggiormente attenzionato e curato, ma a quanto pare nel mondo alla rovescia questa non è una priorità. Quando piove il pantano di fango che si crea rende impraticabili i marciapiedi adiacenti il parchetto se così vogliamo chiamarli e a distanza di un po’ di metri lo spettacolo è quello di rifiuti abbandonati, ovviamente il tutto documentato da foto”.

I consiglieri M5S riferiscono di aver “depositato una richiesta di intervento urgente per la sicurezza, l’incolumità pubblica, l’igiene e il decoro urbano. Attendiamo un intervento immediato per la tutela di tutti i cittadini ed in particolare dei minori”.