Panchine letterarie a Ripa, la novità sul belvedere per promuovere la lettura

Sono arrivate anche in Molise le panchine letterarie che abbelliscono i borghi e incentivano alla lettura. Le ultime, ma solo in ordine di tempo, a Ripalimosani, precisamente sul belvedere che viene così ulteriormente valorizzato. Ad annunciare l’imminente posa in opera di queste originali sedute a forma di libro è stato il sindaco Marco Giampaolo.

“Nonostante le enormi difficoltà che stanno incontrando tutti i comuni soprattutto quest’anno per le bollette letteralmente fuori controllo – questo ha scritto in un post -, stiamo cercando man mano di dare un volto nuovo e accogliente al paese. Ovviamente tutto ciò che viene fatto lo si fa per la comunità e come tale questa è chiamata a responsabilizzarsi sulla tutela del patrimonio pubblico. Nel tempo le Amministrazioni passano ma Ripa rimane, Ripa è quello che noi tutti vogliamo che sia per cui la cura e la salvaguardia del bene pubblico deve essere prima di tutto intrinseca nell’essere ripese. Noi tutti dobbiamo essere sentinelle e custodi del nostro territorio, della nostra comunità”.