Pallanuoto, la termolese Martina Brandimarte vince la Coppa Italia con la Sis Roma

L’undicesima Coppa Italia di Pallanuoto Femminile (Serie A) è della SIS Roma, dove milita come portiere la termolese Martina Brandimarte. La squadra lo scorso 21 marzo al Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia ha trionfato nella UnipolSai Cup e ieri, 26 marzo, c’è stata la premiazione in Campidoglio per Martina e le sue compagne.

Le giallorosse hanno sollevato il trofeo per la seconda volta, dopo averlo fatto nel 2019 battendo il Rapallo. Sconfitta per 6-4 la Plebiscito Padova, vincente nel 2015, nel 2016 e nella stagione 2019/2020.

Una grande soddisfazione per l’atleta termolese 21enne, infaticabile portiere di Serie A della Lifebrain Sis Roma.

(foto sopra di Andrea Staccioli)