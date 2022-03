Paleolitico, seconda edizione del concorso letterario ‘Un museo da favola’

Seconda edizione del concorso letterario ‘Un museo da favola‘ organizzato dalla Direzione regionale musei Molise e dal Museo nazionale del paleolitico di Isernia. Lo scopo dell’iniziativa è “diffondere la conoscenza del proprio patrimonio culturale suscitare nelle giovani generazioni curiosità interesse per il proprio passato”, si legge in una nota. Quest’anno la partecipazione al concorso è stata ampliata a tutti gli studenti delle classi terze delle scuole primarie d’Italia, “giovani scrittori in erba che avranno così l’occasione di avvicinarsi alla scoperta dell’origine della vita sulla terra fino ad arrivare la comparsa dell’uomo ponendo particolare attenzione al ritrovamento l’importanza del sito di Isernia La pineta”, fanno sapere il direttore del Museo del Paleolitico Enza Zullo e il direttore regionale dei Musei del Molise Enrico Rinaldi.

I partecipanti dovranno proporre racconti a tema e store incentrate sul sito di Isernia La pineta o su uno degli animali ricostruiti in museo (rinoceronte, elefante antico, megacero, orso e bisonte) e sul bambino vissuto circa 600.000 anni fa. Le 10 migliori opere saranno selezionate poi da una giuria appositamente istituita e raccolti in una pubblicazione. L’iniziativa rientra “nelle attività e negli eventi che il museo sta portando avanti in modo continuato nonostante le forti limitazioni del momento storico per creare interesse costante, diffondere informazioni e formare cittadini strumenti appassionati di domani”.

(foto Facebook)