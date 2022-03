Lavori fermi o a rilento da tre anni, per un impianto che non ha ancora aperto. È il cosiddetto Palaltrisport di Termoli, struttura voluta dall’Amministrazione Sbrocca in via Pertini ma mai ultimata dai privati che avrebbero dovuto costruirla.

Oggi è il Movimento Cinque Stelle a riportare il tema d’attualità. “Una struttura voluta e pensata dalla precedente amministrazione che iniziava i lavori nel dicembre 2018, quella del Palaltrisport. Una bella idea del resto, a prescindere dall’aspetto estetico che è soggettivo (può piacere, può non piacere) perché consentirebbe (ed il condizionale è d’obbligo) a chi vuole praticare sport diversi dal calcio e dal basket di poter usufruire di una struttura idonea, ma l’asino casca proprio sulla idoneità perché bisogna capire quanto può essere idonea una struttura non dotata di impianto di riscaldamento e di climatizzazione. Ma questa è solo una punta dell’iceberg di una situazione incancrenita che mostra tutta l’inefficienza di una pubblica amministrazione che ormai da 4 lunghi anni non è stata in grado di mettere in funzione e rendere fruibile una struttura così semplice”.

Secondo i grillini “il vero problema è che ancora non sappiamo quanto altro tempo passerà perché le opere interne realizzate da ben tre ditte a scomputo parrebbero terminate ma le opere esterne dapprima affidate sempre a scomputo ad altra ditta, tanto per complicare le cose, questa amministrazione ha deciso di non farle più eseguire al privato ma di realizzarle con soldi pubblici delle casse comunali che però ancora non vengono individuati. Vogliamo vederci chiaro e capire le motivazioni di questa scelta. Per questo abbiamo depositato una interpellanza urgente con risposta orale nel prossimo consiglio comunale in cui interpelliamo il Sindaco e l’assessore competente e chiediamo di sapere per quale motivo l’Amministrazione comunale ha ritenuto di dover far sostenere al Comune di Termoli e di conseguenza a tutti i cittadini, i costi inerenti la sistemazione esterna del Palaltrisport. Quale atto è stato assunto, in che data e da chi. Quali sono i costi a carico del Comune per completare la struttura in oggetto. Se è stata individuata la somma da destinare alla realizzazione dell’opera. Quando l’amministrazione intende completare l’opera per renderla fruibile alla cittadinanza”.

E ancora: “per quale motivo le opere a scomputo, dalla realizzazione delle finiture dell’area esterna al Palaltrisport è stata indirizzata alla realizzazione di opere inerenti il campo da basket e da calcio in località San Pietro e i parcheggi in via Elba. Quale convenienza ha tratto il Comune da questa operazione”.