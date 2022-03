Nella sera del 12 marzo 1587, la malattia di Delicata si aggravò e “Fonzo singhiozzando si gettò a piè del letto, e presa la mano di Delicata, baciandola, e bagnandola di lacrime se la recò al cuore. Poscia le mise al dito un anello, di che tutta consolata quell’afflitta, sorridendo al suo amato giovane, disse: Io t’aspetto là su, nel Cielo – e spirò...”. Racconta Pasquale Albino nel testo “Delicata Civerra – Racconto Patrio” del 1870.

Così scrive l’Associazione “Pro Crociati e Trinitari” per ricordare una delle più belle storie d’amore (quella tra Delicata Civerra e Fonzo Mastrangelo) che appartengono alla nostra storia, che fanno parte della nostra identità culturale e che oggi questo gruppo numeroso di cultori e custodi della città di Campobasso ha voluto ricordare allestendo lì, nella Torre Terzano, ai piedi del Castello, dove Delicata fu rinchiusa dal padre, un mantello rosso e una rosa bianca per omaggiare la figura di Delicata Civerra “la cui leggendaria esistenza è strettamente legata alle storie del Rinascimento campobassano. Infatti, secondo alcuni testi, oggi ricorre l’anniversario della morte di questa giovane fanciulla, il triste epilogo di una tragica storia – leggenda di un amore contrastato” si legge nel post dell’Associazione.

E’ in virtù di questa data che nella Torre simbolo, “quella in cui l’immaginario collettivo vede rinchiusa la giovane crociata, è stato creato un angolo molto semplice, visibile fino a venerdì 18 marzo. Su un drappo rosso è stata posta una rosa bianca pregna di significati: questo fiore, infatti, simboleggia la purezza, l’innocenza e la nobiltà d’animo ma rappresenta anche l’amore platonico per eccellenza, lo stesso che unì Delicata a Fonzo Mastrangelo, il suo amato cavaliere trinitario”.