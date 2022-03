Si chiama ‘Voce al talento’ il nuovo talent musicale che consentirà ai giovani artisti di mettersi in luce. Alla direzione artistica c’è anche la cantante molisana Vittoria Iannacone, reduce dal successo di ‘Tali e quali’, altro programma di Carlo Conti.

La prima edizione di ‘Voce al talento’, che prenderà il via il prossimo 30 marzo, si svolgerà sul palco del rinomato live pub di Roma ‘L’asino che vola’. Il talent musicale è ideato e promosso dalla Spotline Promotion ed è rivolto ai cantautori e interpreti dai 16 ai 65 anni.

Fanno parte della giuria, guidata dalla vocal coach e volto della trasmissione ‘Tale e quale show’ Maria Grazia Fontana – anche direttrice artistica dell’evento -, anche Vittoria Iannacone (cantante e autrice del contest, che con la Fontana condivide la direzione artistica), Igor La Fontana (art director e project manager dell’ Etichetta Musicale Fenix), Maria Totaro (discografica e manager dell’etichetta discografica MM LINE Production Records) e Marco Cassinis, direttore di Radio Roma.

“Sarà una maratona canora che avrà inizio alle 18 con le semifinali – spiega Vittoria Iannacone – per poi, alle 21, passare alla competizione tra quei cantanti che, a insindacabile giudizio dei giurati, si saranno aggiudicati il passaggio in finale. Tra i premi previsti, borse di studio, produzioni e promozioni di singoli e l’accesso diretto alle fasi finali del contest internazionale “Je so pazz””.

A condurre l’evento Annalisa Insardà attrice e Ilaria Buccheri speaker radiofonica.

Radio Roma è partner di “Voce al Talento” e promuoverà, attraverso i suoi canali radio-televisivi, la finale della manifestazione.