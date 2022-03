A Campobasso saranno piantati nuovi alberi che consentiranno di sostituire in parte quelli danneggiati dalle recenti nevicate di marzo. Inoltre, per abbattere il consumo del carburante delle auto private sarà possibile viaggiare gratis sugli autobus cittadini. Infine, saranno spente le luci di alcuni luoghi simbolo: il Municipio e il Castello Monforte. E’ il segnale che lancia la città capoluogo in occasione di ‘M’illumino di meno’, la campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico che quest’anno si svolge in un contesto particolare, quando si è arrivati ad un punto di svolta nell’approvvigionamento energetico. Tutto per effetto della drammatica invasione dell’Ucraina: l’Europa ha deciso di tagliare le importazioni di gas russo privilegiando il gas naturale liquefatto, forniture attraverso gasdotti alternativi a quelli di Mosca e il potenziamento delle rinnovabili. Tutto questo probabilmente non sarebbe stato possibile senza gli scioperi per il clima che hanno coinvolto milioni di ragazzi in tutto il mondo che, trascinati da Greta Thunberg, sono riusciti a strappare l’impegno della politica sull’emergenza climatica.

Anche ‘M’Illumino di meno’, organizzata da Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale, entra in una fase particolare: la diciottesima edizione, in programma per venerdì 11 marzo, segna simbolicamente l’ingresso nell’età della maturità. “E’ matura ormai la consapevolezza scientifica che il pianeta vive una drammatica urgenza ambientale”, spiegano i promotori delle iniziative. “E’ matura, sebbene giovane, la generazione che più di tutte è riuscita a richiamare l’attenzione dei potenti sulla crisi climatica”.

Nel capoluogo, in collaborazione con la Sea, saranno messi a dimora nuovi alberi nel giardino del palazzo ex Inail in via Umberto I, mentre alle 18.30, come consuetudine, verranno spente le luci del Palazzo di città e del Castello Monforte per lanciare un messaggio simbolico all’intera città sul tema del risparmio energetico.

Inoltre, in accordo con la Seac (la società che gestisce il trasporto urbano), durante l’intera giornata di venerdì sarà possibile usufruire degli autobus urbani gratuitamente; una iniziativa che mira a sensibilizzare i cittadini sulla comodità e sulla convenienza del trasporto pubblico, da sempre sottoutilizzato nella nostra città, in alternativa all’auto privata.

“L’invito di quest’anno, – ha dichiarato l’assessore all’Ambiente e alla Mobilità, Simone Cretella – oltre agli spegnimenti simbolici delle luci di alcuni monumenti, è quindi ad adottare, prendendo spunto dal tradizionale decalogo di M’illumino di Meno per il risparmio energetico, stili di vita più sobri e maggiormente rispettosi dell’ambiente, capaci di limitare l’impatto ambientale delle nostre abitudini anche mediante piccoli accorgimenti, quali la diminuzione di uno o due gradi della temperatura delle nostre case oppure il ricorso all’automobile solo quando strettamente necessario, preferendo i mezzi pubblici, la bicicletta o una salutare passeggiata. Temi che, oggi più che mai, sono di straordinaria attualità alla luce delle crisi energetiche che stiamo attraversando e che sono facilmente superabili semplicemente rinunciando ad un po’ del troppo superfluo che caratterizza le nostre vite”.