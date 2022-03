La nuova passerella di legno in costruzione a Rio vivo è troppo alta, addirittura 80 centimetri in alcuni punti e ostruisce il passaggio ai residenti che hanno la casa con affaccio sul mare. È quanto sostengono i consiglieri comunali M5S dopo un sopralluogo che li ha spinti a presentare una interpellanza urgente al sindaco e all’assessore Ferrazzano.

“Nell’ambito del Progetto Por Fesr 2017-2020 – ricordano Bovio, Decaro, Di Michele e Stamerra -, il Comune di Termoli ha previsto un intervento che punta al miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio esistente con la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica quali la spiaggia e il sistema dunale del litorale Sud di Termoli. Fin qui tutto bene”.

Ma la costruzione della passerella sta facendo gridare allo scandalo. “Il problema nasce nella fase di esecuzione infatti con i fondi europei è in fase di realizzazione una passerella in legno sulla spiaggia di Termoli zona di Rio Vivo lunga circa 330 metri, sopraelevata rispetto al piano spiaggia e di altezze diverse che nel punto più alto raggiunge i 70- 80 cm circa. Tale passerella passa dinanzi a delle abitazioni ed è priva di accessi al mare per tutta la sua lunghezza tranne che per le due di entrata/uscita”.

I grilli ironizzano: “In sostanza chi per quel tratto di spiaggia vuole andare a prendere il sole o a farsi il bagno deve essere un esperto contorsionista, un acrobata o un atleta perchè o fa il salto in lungo sulla passarella o ci passa da sotto imitando la “limbo dance” a 30 cm da terra. Per questo abbiamo depositato una interpellanza nella quale chiediamo al Sindaco e all’assessore competente di conoscere quale indirizzo politico è stato dato dall’attuale amministrazione, quale attività è stata messa in campo in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera. Chiediamo altresì di conoscere se ritengono l’attuale progetto della passerella funzionale alle esigenze dei cittadini termolesi e la motivazione del loro assenso o dissenso. In caso di dissenso chiediamo di conoscere le motivazioni di un eventuale mancato intervento in fase di progettazione ed esecuzione ed infine di sapere se è intenzione di questa amministrazione intervenire sul progetto nel caso in cui ci sia ancora la possibilità di farlo, in che modo e per il conseguimento di quale risultato. Il mare è una ricchezza che va valorizzata non interdetta”.