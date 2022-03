Nuoto, super D’Agostino: bronzo ai campionati giovanili di Rimini

Medaglia di bronzo questa mattina (29 marzo) nei 100 dorso per Alessio D’Agostino. L’atleta della società M2 impegnato a Riccione allo Stadio del Nuoto dove fino a domani saranno di scena i Criteria Nazionali Giovanili, ha conquistato il bronzo nella categoria ragazzi 2007, stabilendo anche il suo personal best in 57”25. Sul podio è stato preceduto da Davide Cancelliere (Circolo Aniene) che ha conquistato il titolo italiano con il tempo di 55”10, argento per Daniele del Signore che ha chiuso in 55”77.

“Sono molto soddisfatta – commenta Amelia Mascioli presidente del Centro Sportivo m2 – una medaglia di bronzo conquistata in quella che è la manifestazione più importante del nuoto giovanile nazionale, dove sono presenti i migliori talenti italiani del nuoto ripaga Alessio e tutto il nostro team dei sacrifici enormi sostenuti in questi ultimi due anni”.