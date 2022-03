Non ci resta che piangere, o la musica

Musica vs Guerra – Il video della ragazza ucraina che, tra la gente in fuga sulla piazza della stazione di Leopoli, suona al piano What a wonderful world, è il più toccante e straziante inno alla voglia di vivere. (Qui il video)

Non ci resta che piangere – Erin Doom, giovane e sconosciuta scrittrice italiana, è l’autrice del libro in vetta a tutte le classifiche. Il titolo, Fabbricante di lacrime, fa pensare a Vladimir Putin.

Virgolette: “Come cristiani, direi di più, come cattolici, non si può respirare con un solo polmone; bisogna averne due: quello orientale e quello occidentale”. (Giovanni Paolo II, 1983)

Povero Putin – Si è perso il Premio Nobel per la Pace.

Pensieri Spettinati – “La rivoluzione francese ha dimostrato che restano sconfitti coloro che perdono la testa”. (Jerzy Lec )

Ius scholae – La commissione Affari costituzionali della Camera ha illustrato una riforma che darebbe diritti a un limbo in cui vivono 800mila minori con almeno cinque anni di scuola in Italia. Si chiama ius scholae. (P.S. Pregasi occultare notizia ad Aida Romagnuolo. Allergica al termine ius insultò il vescovo Bregantini che sosteneva addirittura lo ius soli.)

Cancel culture – Quei ragazzi che oltraggiano le statue di Jacovitti e Fred Bongusto sono stati scambiati per dei balordi. Errore: sono intellettuali in erba che praticano la cancel culture.