Nevica dal tardo pomeriggio di ieri: l’annunciata nuova perturbazione si è presentata puntuale imbiancando il risveglio dei molisani.

Questa mattina, 5 marzo, diverse ordinanze sindacali hanno tenuto chiuse le scuole: Ripalimosani, Matrice, Santa Croce di Magliano.

I vigili del fuoco non hanno segnalato particolari disagi alla circolazione anche se il maltempo prosegue tanto che la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta gialla per le prossime 24/36 ore.

Il sindaco di Petacciato consiglia, per chi si mette in viaggio in direzione Termoli, di scendere sulla statale 16 (lato “torre”) viste le condizioni della fondovalle del Sinarca, dove si segnala fango.

In particolare si prevedono piogge sparse e temporali sui settori orientali della regione, non sono da escludere rovesci di forte intensità, fulmini, raffiche di vento specie sulla costa e possibili mareggiate.

Scarsa per ora la neve caduta a terra, pochi centimetri a Campobasso e nei paesi intorno al capoluogo dove il nevischio di ieri si è trasformato in una precipitazione di debole intensità, in assenza di ventilazione e con valori termici che si manterranno prossimi allo zero. Va meglio su Isernia dove fa più caldo, il cielo è coperto e c’è una debole pioggia. Scenario meno roseo a Termoli dove, nonostante la pioggia caduta durante la notte, al momento c’è una situazione tranquilla, ma si prevede pioggia abbondante nelle prossime ore come ha evidenziato anche il bollettino della Protezione civile.

Foto 2 di 2