La nevicata di stanotte e di stamane ha spinto alcuni sindaci a chiudere le scuole per la giornata di oggi, martedì 1 marzo. Niente lezioni a Bonefro, Colletorto, Toro, Ripalimosani, Campodipietra, Ferrazzano, Matrice, Santa Croce di Magliano, San Giuliano di Puglia, Montecilfone.

Già chiusi per il Carnevale, dato che oggi è Martedì grasso, i plessi di Mirabello, Vinchiaturo, Macchiagodena e Guardiaregia.

Il maltempo continua a imperversare in tutto il Molise. Ha ripreso a nevicare abbondantemente sul capoluogo, dove ieri le scuole erano chiuse e oggi sono state riaperte ma molti genitori stanno optando per non far andare i propri figli in classe. I fiocchi caduti si sono poggiati sul fondo stradale ghiacciato per le rigide temperature registrate la scorsa notte rendendo più complicata la circolazione.

Ma la neve sta scendendo dalla notte anche nell’entroterra e nell’area fortorina dove la temperatura è scesa sotto lo zero nella notte. Fiocchi abbondanti anche a quote collinari, come a Larino, Casacalenda, Palata, Montecilfone e Guglionesi. Imbiancati i tetti a Montenero e Petacciato, paesi che stamane si sono risvegliati coi tetti coperti da un sottile manto bianco.

Disagi vengono segnalati sulle strade in queste ore da chi è costretto a muoversi per motivi di lavoro o di studio. Problemi alla circolazione sulla statale 87 e sul viadotto Ingotte: ci sono diversi mezzi pesanti finiti di traverso che hanno bloccato la circolazione. Anche nei pressi dell’ex hotel ‘Le Cupolette’ e poco prima del bivio per Vinchiaturo, la circolazione delle vetture che viaggiano in direzione Campobasso è resa complicata da un tir fermo di traverso sulla carreggiata. Sul posto le pattuglie della Polizia Stradale. Numerosi anche gli interventi dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Campobasso.

Seguono aggiornamenti