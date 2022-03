Muore a 45 anni, 18 giorni prima aveva perso il fratello musicista

Una famiglia distrutta, due tragedie arrivate a 19 giorni di distanza l’una dall’altra.

Il 6 marzo scorso aveva perso la vita a causa di un maledetto male Michele Campopiano, 37 anni, giovane musicista amato da tutti e che ha lasciato a Campobasso cuori lacerati dal dolore e animi sgomenti.

La notte del 24 marzo quello stesso male ha spezzato la giovane vita di Marialetizia, sorella di Michele. Poco più grande di suo fratello, al quale era legato da un amore incondizionato. Moglie e mamma, figlia e amica, a Campobasso – proprio come Michele – la conoscevano e la amavano in tantissimi. Marialetizia aveva scritto alla redazione di Primonumero dopo l’articolo che di suo fratello aveva tratteggiato il ricordo che serbava tutta la città, quello del mondo della musica e della cultura. Poche righe di suo pugno per ringraziare i giornalisti che di quel giovanotto dal cuore buono e dal sorriso raggiante avevano rammentato le qualità umane, artistiche e professionali.

Mai avremmo immaginato di dover scrivere di nuovo. E di doverlo fare parlando dei suoi funerali, che si sono celebrati oggi – 25 marzo – in quella chiesa, la chiesa di San Pietro, dove Marialetizia era stata durante la dolorosa cerimonia di saluto al fratello.

Marialetizia aveva frequentato il Liceo Classico e di lei tutti rammentano la sua grande voglia di vivere, quell’energia incontenibile che trasmetteva nonostante tutto. Ricca di inventiva, aveva aperto la prima ludoteca a Campobasso. Sempre alla ricerca di nuove cose da fare, perseguiva la necessità di non essere mai banale. Detestava esserlo. E lei non lo era. Non lo è mai stata, neanche adesso.