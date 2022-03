Ferrazzano si prepara a dare l’ultimo commosso saluto a Michele Giambetta, la cui vita si è spezzata a soli 31 anni sulla Telesina, strada in provincia di Benevento. Non c’è stato nulla da fare dopo il frontale tra la sua auto, una Polo, e una Fiat Panda all’altezza del chilometro 51, tra Paupisi e Solopaca. La salma di Michele è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento e nelle scorse ore è stata restituita alla famiglia.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio, 30 marzo, alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo, la parrocchia del paese in cui vivono Domenico e Rosetta, i genitori del ragazzo. Quest’ultimo, invece, da qualche tempo abitava a Campobasso ma in una comunità piccola come quella di Ferrazzano lo conoscevano tutti.

“E’ una tragedia”, commenta con profondo rammarico e tristezza il sindaco Antonio Cerio interpretando lo stato d’animo della collettività ferrazzanese che si è stretta attorno ai familiari del 31enne. “Poi è ancora più triste quando si perde la vita ad un’età così giovane”.

I carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica dell’incidente, il cui bilancio si è aggravato nelle scorse ore: è deceduto anche il conducente 56enne della Panda che aveva riportato gravi ferite. Dopo l’impatto, anche lui era stato trasferito all’ospedale di Benevento dove poi è spirato.