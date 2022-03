Anche Termoli e Campobasso scendono in piazza a sostegno del popolo ucraino e per la pace.

Dopo l’iniziativa di Isernia dove domani, 2 marzo, verrà ospitata la prima manifestazione del Molise (ore 18 e 30 con partenza da piazza della Repubblica), si mobilitano il capoluogo di regione e la più importante città adriatica della regione.

Nel frattempo anche il mondo del volontariato è in fermento con spontanee raccolte alimentari e di beni di prima necessità. Mentre le Caritas diocesane avvieranno una raccolta fondi i cui dettagli sono in fase di definizione.

Per quanto riguarda Campobasso l’appuntamento è per giovedì 3 marzo alle 17 e 30 in piazza Municipio. Due ore, tanto durerà il sit-in, in cui verranno letti brani letterari-poetici tra due momenti musicali affidati alle corde di violino del maestro Valentino Palladino che apriranno e chiuderanno il presidio (fine evento prevista per le 19 e 30).

“Ci siamo sentiti in obbligo di testimoniare il nostro no alla guerra e abbiamo scelto il silenzio come forma molto ‘rumorosa’ di condanna – queste le parole del professor Franco Novelli, tra i promotori dell’iniziativa – Il no deve essere trasversale con la richiesta di cessazione del conflitto in Ucraina per auspicare la ricerca di una soluzione pacifica col popolo russo”.

Tra le prime adesioni giunte al sit in quella di Europa Verde – Verdi Molise.

Sempre giovedì è previsto un presidio per la pace a Termoli dove la Rete della sinistra (referente Marcella Stumpo), che per prima aveva chiamato a raccolta i cittadini lo scorso 27 febbraio ha poi rinviato al 3 marzo causa maltempo. L’appuntamento nella città costiera resta fissato lungo corso Nazionale (angolo via Adriatica) sempre alle 17 e 30.

Al fianco della comunità accademica ucraina l’Università del Molise: domani, 2 marzo, il Senato si riunirà in seduta straordinaria per varare iniziative di sostegno e solidarietà come ha fatto sapere il rettore Luca Brunese convocando la riunione degli accademici alle 12 e 30. Unico punto all’ordine del giorno sarà l’emergenza e la crisi umanitaria nella Repubblica Ucraina: iniziative di solidarietà e di collaborazione a favore di studenti e ricercatori e sostegno alle Università e Centri di Ricerca.

Sarà un martedì delle ceneri (2 marzo) dedicato al digiuno e alla preghiera come ha chiesto papa Francesco ai fedeli. Dalla diocesi di Campobasso-Bojano è stato organizzato un momento di raccolta nella chiesa di San Paolo, a Campobasso, dove si pregherà per 12 ore a partire della ore 20 e fino alle 8 del giorno successivo.

Sono partite anche spontanee raccolte di beni di prima necessità: a Campobasso un punto raccolta è stato allestito davanti al negozio di articoli sportivi Decatlhon, nella zona industriale del capoluogo. L’orario di consegna è previsto dalle ore 16 alle ore 19. I prodotti dovranno essere ben sigillati in modo da riuscire ad affrontare il lungo viaggio verso est.

Venerdì 4 marzo dalle ore 18 alle 19 nell’oratorio della chiesa di Sant’Antonio Abate saranno raccolti vestiti e scarpe (per bambini e adulti), garze per medicazione, cerotti, calzini, siringhe, medicinali da banco e cibi a lunga conservazione. Volontari, stavolta del centro missionario francescano dei frati di Puglia e Molise, saranno presenti anche nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova a partire dal mercoledì dalle 17 alle 20. Scatolame, coperte, prodotti per l’igiene personale (di anziani e bambini i beni più richiesti.

Un altro punto di raccolta di beni è stato predisposto anche nella ex centrale del latte, in contrada Santa Maria de Foras sempre a Campobasso. Gli uomini e le donne del Corpo volontari regionali raccoglieranno generi alimentari a lunga conservazione, medicinali come antibiotici, antinfiammatori, antidolorifici, prodotti per la medicazione, cotone idrofilo, bende, garze, cerotti, siringhe disinfettanti, pannoloni per adulti e bambini e assorbenti. Per informazione si può telefonare al numero 388 05 72 597.

Mobilitata anche l’associazione Congeav (Corpo nazionale guardie ecologiche ambientali volontarie) che lancia l’iniziativa per raccogliere beni di prima necessità “per rispondere con la massima tempestività alla grave emergenza in corso in Ucraina” come ha spiegato il presidente Giuseppe Colangelo. “La popolazione ucraina ha bisogno di assistenza immediata: aiutaci con la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione, kit per l’igiene personale, pannolini per bambini, pannoloni per adulti”. I beni dovranno essere conferiti nella sede di via Monte San Gabriele 9/A a Campobasso entro le 13 di mercoledì 2 marzo. Per informazioni si possono contattare i numeri 329 89 49 153 e 328 71 30 116 anche su WhatsApp

E c’è infine l’iniziativa della Caritas di Trivento che sta chiedendo di “dare un segno concreto della partecipazione al dolore e al bisogno delle popolazioni colpite dalla guerra con una donazione in denaro che permetterà alla Caritas Ucraina di fornire generi alimentari, prodotti per l’igiene e medicinali, acqua potabile, materiale per garantire il riparo e il riscaldamento delle famiglie, urgente quanto tutto il resto considerate le rigide temperature invernali” come ha scritto il direttore Alberto Conti.

Anche il Centro di servizio per il volontariato è in campo supportando le iniziative nate spontaneamente su tutto il territorio regionale, come quella promossa da alcune donne ucraine che, sempre a Isernia, stanno raccogliendo alimenti in scatola, prodotti per l’igiene, farmaci, capi d’abbigliamento e altro. Il Csv invita le associazioni sia a partecipare con delle piccole donazioni di pacchi sia a comunicare all’indirizzo email segreteria@csvmolise.it le attività solidali programmate. Infine, l’appello per partecipare alla manifestazione in programma nel capoluogo pentro domani, 2 marzo. “Chiediamo subito il cessate il fuoco, lo stop all’invasione russa dell’Ucraina e alle sofferenze di due popoli uniti da lingua e cultura. Un dolore che ha coinvolto il mondo intero e che non intendiamo più sopportare”, le accorate parole del presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro.

Anche il “Circolo Venafrum” aderisce alla raccolta dei beni di prima necessità da inviare in Ucraina. “Purtroppo quella che si sperava potesse essere un conflitto breve non accenna a fermarsi e questo vuol dire che servirà sempre maggiore aiuto ed è nostro dovere non tirarci indietro” spiegano il referenti del circolo venafrano e invitano anche gli altri circoli territoriali ad attivarsi e a rivolgersi “alla nostra sede se volessero aiutarci ad aiutare”.

La raccolta partirà domani – mercoledì 2 marzo – e sarà effettuata tutti i giorni presso la sede del “Circolo Venafrum” in Via Caserta, lungo il Corso Campano nel pieno centro cittadino.

Successivamente i beni raccolti saranno portati alla protezione civile di Prata Sannita che provvederà alla consegna. Si raccolgono generi alimentari non deperibili e a lunga conservazione come pasta, riso, polenta, salsa di pomodoro, legumi in scatola, merendine, marmellate, tonno e carne in scatola, ma anche vestiti, coperte, cappotti, scarpe e giochi per bambini.

“Siamo certi che gli abitanti di Venafro e dei comuni vicini non faranno mancare il loro supporto ad un’iniziativa che deve andare oltre a tutti gli steccati politici” conclude la nota e per chiunque volesse maggiori informazioni può mettersi in contatto con l’avvocato Franco Macerola (393-2137608), la dottoressa Tiziana Neri (349-8445735) oppure la signora Snizhana Staruskevich (327-1830170).

Si fa presente che tutte le attività e iniziative potrebbero subire variazioni a causa del maltempo.