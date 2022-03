Missione umanitaria per il popolo ucraino, la società Sns porta un carico di farmaci e vestiti

Missione umanitaria per il popolo ucraino da parte della Società Nazionale Salvamento, sezione di Guardialfiera, del presidente Nicola Fratangelo.

Sarà proprio Nicola Fratangelo, in compagnia di Lorenzo Fratangelo e del dottor Bruno Giordano a partire domani 25 marzo da Guardialfiera per arrivare ai confini con l’Ucraina e in particolare nella città polacca di Krasnobród con arrivo previsto attorno alle 16 di sabato 26 marzo. Lì verranno accolti dal sindaco per una consegna di beni di prima necessità ai profughi della guerra provocata dall’invasione russa.

I tre partiranno con un Fiat Ducato della Sns carico di farmaci, alimenti e vestiti per bimbi, piumoni e coperte che verranno donati a ospedali e orfanotrofi tramite volontari che mettono a serio rischio la loro stessa vita per consegnarli.

Da parte di Fratangelo un grande ringraziamento per l’aiuto e i contributi donati dal dottor Giordano che da subito ha donato gran parte dei farmaci, e un grazie al sindaco di Guardialfiera Vincenzo Tozzi, al Commendatore Giuseppe D’Amico, presidente dell’Unci, Unione Nazionale Cavalieri d’Italia, al Carcere di Larino, al presidente del Benevento calcio, alla società Primavera del Campobasso, alla dottoressa Patrizia Pano, a Michele Frenza, alla ditta Frenza Giovanni, a Nicola D’Uva e a tutti i cittadini per la loro sensibilità, i volontari tutti della SNS per aver contribuito alla riuscita della missione.