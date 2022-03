‘M’illumino di meno’, Macchiagodena spegne le luci del Castello

M’illumino di meno – L’energia conta. Anche per Macchiagodena, che “spegne” il Castello. Pure quest’anno l’Amministrazione comunale macchiagodenese, con a capo il sindaco Felice Ciccone, aderisce all’iniziativa lanciata da Caterpillar, seguitissima trasmissione di Rai Radio2, che si è anche interessata al progetto Genius Loci. Portami un libro e ti regalo l’anima, curato proprio dal Comune della provincia di Isernia. Macchiagodena partecipa al progetto attraverso il “silenzio energetico” attuato con lo spegnimento simbolico dell’illuminazione del Castello. Venerdì 11 marzo, dalle ore 18, in diretta su Radio2 e in video sul canale tv di Radio2 su RaiPlay, andrà in onda lo speciale “Caterpillar live” con Massimo Cirri e Sara Zambotti.

In questo particolare momento, poi, la riduzione dei consumi energetici, oltre ad essere indispensabile per la tenuta dell’economia, rappresenta un forte segnale di libertà, di non dipendenza e soprattutto di pace.

M’illumino di meno, la più importante campagna radiofonica di sensibilizzazione sul risparmio energetico, ideata da Rai Radio2, è arrivata alla sua diciottesima edizione. Un invito, lanciato attraverso il programma Caterpillar, a migliorare gli stili di vita e a sprecare meno risorse. Un’iniziativa analogica che rompe gli schemi della comunicazione tradizionale e coinvolge tutti i talent, della radio e della tv, con un unico messaggio: fare ognuno la propria parte per il futuro del pianeta.

«Da quasi vent’anni la Rai, con M’illumino di meno, fa capire ai cittadini che hanno il potere di essere protagonisti del cambiamento: con gesti semplici, come andare in bici invece che in auto, si aiuta – in modo significativo e misurabile – il pianeta” – ha affermato la presidente Rai, Marinella Soldi -. Il risparmio energetico, in questi giorni è diventato un tema ancora più urgente, legato ad una drammatica attualità di guerra. E i gesti semplici della campagna Rai M’illumino di meno, assumono anche il valore di gesti di pace».

Anche un bosco diffuso. Se il G20 ha deciso di piantare 1000 miliardi di alberi entro il 2030, Caterpillar e Rai Radio2 con Rai per il Sociale fanno la loro parte per salvare il pianeta coinvolgendo il pubblico radiofonico nella creazione del primo bosco diffuso di M’illumino di Meno, grazie alla collaborazione con l’Arma dei carabinieri. Parallelamente, per rafforzare l’idea che solo una cooperazione transnazionale può portare risultati nella tutela del pianeta, una iniziativa di sensibilizzazione sta attraversando l’Europa da nord a sud.

Tutti coloro che intendano partecipare attivamente all’iniziativa possono consultare il sito www.milluminodimeno.rai.it