Il Molise è la seconda regione più sedentaria d’Italia. Prima di noi soltanto la Sicilia. Come mai? Perché non esiste una cultura dello sport (quale strumento per la salute e il benessere psicofisico), non ci sono impianti pubblici sufficienti (neanche per le scuole) e quelle poche strutture pubbliche esistenti sono in uno stato opinabile di manutenzione.

Ecco la fotografia della nostra regione che segna in rosso – con una percentuale del 53.04% di sedentari – la condizione dello sport nella nostra regione. All’osso: più della metà della popolazione non pratica attività motoria come stile di vita.

A dirlo è la Svimez. E lo ha fatto pubblicamente in una conferenza allo Stadio Olimpico, durante la quale è stata illustrata l’indagine alla presenza del presidente Uisp Tiziano Pesce, del direttore della Svimez Luca Bianchi, del presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, e del sottosegretario al Ministero della Salute, Andrea Costa.

Dati che ancora una volta ci penalizzano e mettono in evidenza che dal Molise in giù vi sono sia un deficit sotto il profilo dell’offerta (infrastrutture sportive), sia dal lato della domanda (abitudini socio-culturali). Tutto questo si ripercuote sulla salute individuale con un aggravio, naturalmente, della spesa sanitaria. Non a caso, la speranza di vita in buona salute dai 65 anni in su per gli adulti meridionali resta sempre di 3 anni inferiore rispetto a quella degli adulti centro-settentrionali.

Perché per dirla in parole povere: i meridionali non fanno sport e muoiono prima. La percentuale delle persone del Nord che pratica sport è del 70 per cento. Il Sud rispecchia la percentuale del Molise. Per di più appena il 20% delle persone nel Sud fa sport in modo continuativo. Le conseguenze di questo stato di cose sono evidenti: il 12,08% degli adulti meridionali è obeso rispetto a circa il 10% del Centro-Nord, quasi un minore su 3 nella fascia tra i 6 e i 17 anni è in sovrappeso nel meridione, rispetto ad un ragazzo su cinque nel Centro-Nord, con conseguenti costi sociali evidenti sul Sistema sanitario nazionale.

Chi pratica regolarmente attività sportiva vede ridotta la propria spesa sanitaria di 97 euro, mentre svolgere attività sportiva saltuariamente non ha effetti significativi sulla spesa sanitaria. Invece, i soggetti che non praticano attività sportiva vedono crescere la propria spesa sanitaria di 52 euro. Anche le abitudini e gli stili di vita sono importanti per spiegare la spesa sanitaria delle famiglie. Un fumatore spende 87 euro in più, un soggetto che invece beve tutti i giorni arriva a spendere 40 euro in più.

Tra le ulteriori differenze che vengono alla luce, c’è quella che riguarda la tipologia di un impianto sportivo: nelle regioni settentrionali più di uno sportivo su due utilizza un impianto sportivo di proprietà e/o gestione pubblica, al Sud (e in Molise) solo il 37,5% pratica sport in un impianto pubblico, mentre il 62,5% può praticare sport solo in un impianto. Il divario si genera perché – e basta girarsi attorno – nella nostra regione c’è una minore diffusione di impianti sportivi pubblici.

Va da sè che rafforzare l’intervento pubblico nel settore dello sport è fondamentale per la produzione di benefici sociali diffusi per la collettività. Bisognerebbe scommettere – e lo dicono i relatori dell’indagine – sulla manutenzione degli impianti preesistenti, che è un fattore cruciale per l’erogazione di un servizio di qualità. E bisogna lavorare affinché l’intervento pubblico, a partire dalle risorse del Pnrr, possa imprimere nuovo slancio al settore, sia per migliorare lo stato di salute psicofisico della collettività che per ridurre al minimo stili di vita poco salutari, soprattutto nelle generazioni più giovani.

Per il direttore della Svimez Luca Bianchi: “Emerge chiaramente il divario territoriale nella diffusione della pratica sportiva, con conseguenze importanti sulla salute soprattutto dei ragazzi del Sud. È decisivo, soprattutto per il Mezzogiorno, riuscire a cogliere appieno l’opportunità delle risorse stanziate dal Pnrr. Ciò consentirà non solo di superare la crisi del settore sportivo acutizzata dalla pandemia, ma soprattutto di ridurre le sperequazioni tra cittadini e territori, con l’obiettivo di migliorare lo stato di salute psicofisico della collettività e congiuntamente nel medio e lungo termine di ridurre i costi pubblici e privati connessi a stili di vita sedentari e poco salutari”.