Il Comune di Isernia ha coordinato – per la giornata di domani, mercoledì 2 marzo – un punto di raccolto per aiutare la popolazione ucraina.

Dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà possibile donare beni di prima necessità, in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 30, a Isernia (traversa Via Libero Testa, zona passaggio a livello).

Per chi volesse contribuire, ecco la lista dei beni richiesti e che sarà possibile donare.

Per i medicinali si richiede: tachipirina, antidolorifici, disinfettanti, antinfiammatori, antibiotici, garze, bende, cerotti.

Per l’abbigliamento: giacche, calze di lana, canottiere, mutande (tutto disinfettato o nuovo).

Per la biancheria: coperte, lenzuola, asciugamani (tutto nuovo o disinfettato).

Quanto ai prodotti per l’igiene: pannolini, assorbenti, carta igienica, salviette umidificate (tutto nuovo e chiuso).

Infine per il cibo: prodotti in scatola e cibo secco (pasta, riso, legumi, biscotti etc).