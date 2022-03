Piccoli incidenti, persone scivolate sulla neve. Sono ore di forti disagi a Campobasso, nella morsa del freddo e della neve. Nonostante ciò, le scuole sono state regolarmente aperte nonostante la bufera che ha interessato il capoluogo sin dalle prime ore di questa mattina (1 marzo). Difficoltoso raggiungere l’ospedale Cardarelli, problemi in via Conte Rosso dove si è verificato un maxi tamponamento che ha coinvolto sei auto finite di traverso rispetto al senso di circolazione.

L’impatto ha provocato danni alle vetture e spaventato le persone a bordo delle vetture che hanno perso aderenza con la carreggiata: i centimetri di neve caduti oggi si sono infatti accumulati sullo strato di ghiaccio che si era formato dopo il maltempo di ieri.

Inoltre un pedone è scivolato sulla neve e si è fatto male per le conseguenze della caduta: è stato soccorso dal personale del 118 giunto prontamente sul posto, come dimostrano le foto pubblicate su Facebook.

In via Conte Rosso sono arrivati anche una squadra dei vigili del fuoco e la pattuglia della Polizia Municipale per regolare il traffico in tilt. Una situazione di caos che ha aggravato i disagi lamentati dai cittadini che questa mattina, nonostante i fiocchi cadessero copiosi, hanno dovuto accompagnare i figli a scuola: le lezioni si sono svolte regolarmente, a differenza di ieri quando il sindaco Roberto Gravina aveva deciso di sospendere l’attività didattica in classe. Una scelta che ha suscitato le critiche, sfogate sui social come spesso succede, di chi avrebbe trovato più opportuno prorogare la chiusura delle scuole dal momento che la neve sulle strade impediva di circolare.

Per il Partito democratico di Campobasso il Piano neve non ha funzionato e ha depositato un’interrogazione urgente all’attenzione del sindaco. “La città era totalmente impreparata”, sottolinea Giose Trivisonno. Che al primo cittadino chiede di fare chiarezza su tre aspetti: l’utilizzo dei mezzi di proprietà della Sea, la municipalizzata che si occupa della raccolta rifiuti e dello sgombero neve, e in particolare “se gli stessi siano stati effettivamente usati sia come spartineve che come spargisale”; il costo attuale del piano neve e la differenza (in termini meramente economici) rispetto a quello dello scorso anno. Infine, il sindaco dovrà chiarire come si svolgono le azioni della Sea e come vengono coordinate le operazioni di sgombero della neve.