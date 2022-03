In Molise per l’83% le acque di balneazione sono ad un livello “eccellente”. Il mare molisano è ampiamente promosso dopo il monitoraggio svolto dall’Arpa, l’Agenzia regionale per l’ambiente, che nel 2021 ha effettuato i campionamenti in 24 punti della costa. Il raffronto rispetto al 2020 è lusinghiero. Secondo lo stesso report, è ad un livello “buono” il 13% delle acque, il 4% raggiunge la sufficienza. Cancellato il giudizio “scarso”, che nel 2020 aveva riguardato il 4% del campionamento.

Dati che certificano che “il mare della nostra regione è tra i più puliti d’Italia”, osserva con soddisfazione il governatore Donato Toma che questa mattina ha incontrato i giornalisti assieme al sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale Roberto Di Baggio, delegato all’ambiente, e dell’ingegnere Massimo Pillarella, dirigente regionale al ramo. “Il monitoraggio ha riguardato i quattro comuni costieri: Termoli, Campomarino, Petacciato e Montenero di Bisaccia. E il giudizio è eccellente per l’83% delle acque di balneazione”.

Non è l’unico significativo dato emerso dal monitoraggio: “Anche laddove la balneazione prima era vietata è stata raggiunta la sufficienza”, esplicita il presidente. “E’ migliorata anche la balneabilità di una zona, quella che abbiamo definito Rio Vivo Tre e che si trova nei pressi del lido Giorgione: negli anni passati era vietata la balneazione”. Mentre “le piccole criticità che permangono nelle vicinanze del depuratore di Termoli saranno risolte con lo spostamento dello stesso (c’è un progetto avviato di project financing per costruire un nuovo depuratore, ndr)”.

Dal punto di vista degli indicatori microbiologici, infatti, un leggero peggioramento si registra sul litorale nord di Termoli, in particolare per le acque più prossime allo sfioratoio di piena dell’impianto di depurazione dell’area portuale.

“Quando ci sono fenomeni piovosi di particolare intensità – riconosce anche Toma – lo sforatoio fa tracimare le acque, anche quelle provenienti dagli scarichi a monte che finiscono in mare peggiorando la qualità delle acque. E’ un problema che stiamo risolvendo con soluzioni tecniche”.

Un biglietto da visita che la Regione Molise potrà presentare alla Bit di Milano che aprirà i battenti dal prossimo 10 aprile. “Tutto questo non potrà far altro che aumentare l’attrattività turistica della nostra regione e confermare la crescita registrata negli ultimi due anni“, sottolinea ancora il governatore guardando alla prossima stagione estiva. “Alla Bit potremo dimostrare anche che abbiamo un mare pulito, oltre al nostro patrimonio artistico e archeologico”.

Per raggiungere tali obiettivi “è stato fondamentale l’impegno dei sindaci dal punto di vista del funzionamento degli impianti di depurazione, che sono la causa dei principali sforamenti, e colgo l’occasione per ringraziarli”, rimarca il sottosegretario Di Baggio. “Inoltre sono aumentati i controlli: facciamo più prelievi e sono più settorializzati. Il che induce ad un maggior rispetto delle regole”.

I segnali insomma sono incoraggianti dopo le recenti deludenti perfomance: ad esempio, Termoli non ottiene la bandiera blu da quattro anni (anche se c’è da dire che per ottenere il riconoscimento vengono valutati anche altri parametri come i servizi). E poi c’è l’implacabile giudizio di Goletta Verde che negli ultimi anni ha evidenziato le forti criticità sulle acque di balneazione della nostra regione.