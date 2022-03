Non solo strade. E non solo automobilisti. Tocca anche ai pedoni, sempre più spesso, incrociare buche e sgretolamenti sui propri percorsi quotidiani. In molte zone della città, infatti, la pavimentazione dei marciapiedi imperversa in condizioni non certo esaltanti. Una situazione che pare interessare le zone periferiche come pure quelle residenziali, senza escludere le aree limitrofe al centro.

Mattonelle saltate, quando non addirittura “franate” o letteralmente sbriciolate rappresentano purtroppo un quadro abbastanza ricorrente per quanti ogni giorno preferiscono i tragitti a piedi ai chilometri percorsi in auto. Scenari ben visibili in via Svevo e via Leopardi, anche nei pressi dell’istituto scolastico “don Milani”; ma anche in via Scardocchia, sia lungo la percorrenza che conduce ai licei, sia nei pressi dell’incrocio con viale Manzoni.

Una condizione non certo esaltante, anche perché parliamo di percorsi battuti quotidianamente da numerosissimi cittadini e tanti studenti, vista la vicinanza con attività commerciali, servizi specifici, poli scolastici e universitari. Operazioni di profondo rinnovamento, più che momentanei “rattoppi”, dovrebbero per questo rappresentante gli elementi di una priorità non più rinviabile a lungo.