Il sistema sanitario molisano continua a essere in forte sofferenza: anche l’ultimo avviso per reperire medici da utilizzare sulle ambulanze del 118 è andato semi vacante. Dei 28 incarichi a tempo indeterminato messi a bando ne saranno assegnati solamente tre dei quattro che si erano proposti.

Era il 19 gennaio 2022 quando il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano ha emesso un avviso pubblico per l’assegnazione di 28 incarichi a tempo indeterminato nel servizio di emergenza territoriale 118. Solo quattro le istanze pervenute alla scadenza dei termini di cui una successivamente esclusa perché il medico non era in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza.

Ieri, 7 marzo, il dg Florenzano ha firmato la delibera 258 che ha certificato l’ingresso in graduatoria di tre nuovi medici ai quali verranno conferiti gli incarichi.

Pochi dunque e non risolutivi della grave carenza giacché l’avviso ne cercava 25 in più. Inoltre, come evidenzia anche il dottor Giancarlo Totaro “mancano medici in tutta la filiera dell’emergenza-urgenza” non solo nel 118 ma anche nelle Guardie mediche e nei Pronto soccorso “con l’ospedale di Termoli che versa in condizioni davvero allarmanti specie in reparti come l’Emodinamica (periodicamente bloccato per carenza di personale, ndr) o il Punto nascite del San Timoteo che non sono previsti dal decreto Balduzzi e quindi non garantiscono un futuro certo per i nuovi medici che dovrebbero costruire la propria carriera professionale nella nostra regione”.

Intanto martedì scorso in Consiglio regionale è stata approvata all’unanimità una mozione a firma del consigliere Gianluca Cefaratti (Orgoglio Molise) sull’eventuale passaggio volontario di dirigenti medici nell’emergenza territoriale. Questo proprio al fine di tamponare la carenza di medici sulle ambulanze e gratificare i medici del 118 ai quali verrebbe riconosciuto il servizio svolto come titolo per l’accesso alla dipendenza nella dirigenza medica.