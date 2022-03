E’ di nuovo emergenza pediatri in Molise. Pochi giorni fa il direttore generale dell’Asrem, con delibera numero 284 del 11 marzo 2022, ha emanato una selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di 12 incarichi libero professionali di specialisti in pediatria.

Tre mesi di lavoro a 6800 euro lordi in attesa del vero concorso come misura tampone della grave carenza di medici per la cura dei bambini.

A rilanciare l’allarme al dg Oreste Florenzano è stato il direttore del reparto pediatrico di Campobasso che il 6 marzo gli ha scritto una lettera per richiedere con urgenza l’avvio di queste procedure “in considerazione della gravissima criticità di personale medico in dotazione, al fine di evitare l’interruzione di pubblico servizio e a copertura anche dell’emergenza Covid-19” per la struttura complessa di pediatria.

Che una grave carenza di medici sia in atto da anni è cosa nota e viene richiamata anche nella delibera. Quello che oggi preoccupa è la risalita della curva dei ricoveri pediatrici. Secondo l’ultimo e recentissimo report della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere il numero di under 18 nelle aree Covid è tornato a crescere. Si tratta di un problema che riguarda solo in parte la nostra regione dove, non essendoci un reparto Covid dedicato ai più piccoli, anche gli eventuali ricoveri finiscono fuori regione. Resta il problema dei contagi, però, che crescono nella popolazione meno vaccinata in assoluto, quella tra 0 e 4 anni, sulla quale la variante Omicron 2 si sta diffondendo. Senza contare i bambini ricoverati per altre patologie che vengono trovati incidentalmente positivi al virus quando fanno il tampone pre-ospedaliero (la differenza ormai arcinota tra ricoveri con Covid e ricoveri per Covid). Ci sono infine i neonati, figli molto piccoli nati e cresciuti da genitori non vaccinati.

Con questo scenario non consola certo sapere che è dal 2017 che si tenta di piazzare medici in pediatria e neonatologia, ma che questi concorsi non hanno risolto davvero il problema tanto che permane questa grave urgenza che oggi rischia di mettere a repentaglio la possibilità di garantire la continuità assistenziale e il pubblico servizio, insomma, di curare i più piccoli.

Per tutte queste ragioni è stata indetta la nuova selezione lampo in attesa del vero concorso per l’assunzione di personale a tempo indeterminato.