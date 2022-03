“Mai più violenza”: giocatrici di rugby testimonial del video per le donne

L’associazione Liberaluna onlus ha deciso di coinvolgere le giocatrici della squadra Barbarians Respectful Rugby per ribadire il ‘no’ alla violenza sulle donne. Scelta che non poteva essere più indovinata: il sodalizio allenato da Michael Tamburro ha deciso di fare della parola ‘rispetto’ nei confronti del compagno e dell’avversario un punto di forza. Valore che fra l’altro è insito nella filosofia del rugby. Il video messaggio è stato lanciato oggi, nella giornata internazionale dedicata ai diritti della donna. Tra i volti femminili compare anche quello di Maria Grazia La Selva, presidente dell’associazione che ha ideato l’iniziativa che ha coinvolto anche il Rotary Club di Campobasso. “La violenza non è solo fisica. Se non ti rispetta, se ti controlla, se limita la tua libertà, se ti sminuisce, se ti umilia… Mai più violenza sulle donne”, scandiscono le protagoniste del video.