L’ultima chance per conquistare i playoff passa per la gara interna contro il Sesto San Giovanni. La Magnolia si gioca il tutto per tutto all’Arena sabato 2 aprile, con palla a due alle 20.30.

Sarà anche un’occasione di riscatto dopo la sconfitta contro il Costa Masnaga, gara finita 73 a 84.

Non è bastato per le ragazze di Mimmo Sabatelli lanciare il cuore oltre l’ostacolo: quasi tutta la squadra era alle prese con dei malanni influenzali successivi alla Final Eight di Coppa Italia. Nicolodi non è andata a referto, Lawrence e Togliani lo hanno fatto seppur febbricitanti sino al mattino e Trimboli, alle prese con una noia fisica, è stata risparmiata.

Nonostante la clamorosa rimonta, alla fine la Molisana Magnolia ha ceduto alle avversarie. “Dispiace perché il risultato è bugiardo – ha commentato il trainer dei fiori d’acciaio – perché nei primi due quarti non abbiamo difeso come dobbiamo fare, tant’è che hanno realizzato 52 punti. Nel terzo e quarto periodo siamo entrati con un altro piglio, tenendo un altro atteggiamento in entrambe le metà campo e siamo arrivati così al punto a punto, anche se lì le rotazioni ridotte ci hanno tagliato le gambe. Nonostante tutto, aggiunge il tecnico, “voglio fare i miei complimenti ad Anna ed Alyssa (Togliani e Lawrence, ndr) uscite dai problemi influenzali e alle nostre giovani che hanno dato un grande contributo, ma in generale va fatto un complimento a questo splendido gruppo che anche stavolta in un momento di grande difficoltà non ha mollato, lottando sino alla fine”.

IL TABELLINO

Le foto della gara di basket tra Magnolia e Costa Masnaga

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 73

LIMONTA BASKET COSTA COSTA MASNAGA 84

(21-31, 43-52; 63-67)

CAMPOBASSO: Amatori 2 (0/1, 0/1), Chagas 11 (1/4, 3/8), Parks 19 (7/15, 0/6), Lawence 2 (1/3), Gray 16 (6/14, 1/2); Togliani 10 (2/4, 2/6), Quiñonez 13 (5/7, 1/3), Egwoh, Del Sole, Trozzola. Ne: Trimboli e Vitali. All.: Sabatelli.

COSTA MASNAGA: Villa M. 22 (8/12, 1/6), Allievi 6 (2/5), Spreafico 25 (2/3, 4/8), Jablonowski 8 (4/6, 0/2), Vaughn 6 (3/8); Burkholder 10 (1/2, 2/2), Caloro 5 (0/2, 1/1), Villa E. 2 (1/1), Osazuwa (0/1), Balossi. All.: Seletti.

ARBITRI: Salustri (Roma), Beneduce (Caserta) e Pellegrini (Forlì Cesena).

NOTE: fallo antisportivo a Caloro (Costa Masnaga) Tiri liberi: Campobasso 8/10; Costa Masnaga 18/20. Rimbalzi: Campobasso 37 (Gray 14); Costa Masnaga 40 (Vaughn e Burkholder 9). Assist: Campobasso 17 (Chagas 5); Costa Masnaga 14 (Villa M. 5). Progressione punteggio: 6-15 (5’), 29-44 (15’), 52-56 (25’), 69-73 (35’). Massimo vantaggio: Campobasso 2 (2-0); Costa Masnaga 18 (26-44).

(fotoservizio di Giuseppe Terrigno)