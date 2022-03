Campobasso-Turris, atto secondo. La partita, come noto, è stata giocata solo per metà sabato scorso, poi la neve ha fatto desistere l’arbitro che aveva deciso di disputare il match su un campo già innevato dal primo minuto. Il regolamento parla chiaro: quando una gara viene sospesa si recupera dal minuto in cui è stata stoppata. In questo caso, dal 1′ del secondo tempo e sul punteggio di 1-2 per i campani.

Il recupero sarà giocato mercoledì 23 marzo alle ore 14.30. La notizia deve essere soltanto ufficializzata ma c’è l’accordo tra le società e l’ok da parte della Lega Pro. Una data che intasa un calendario che da inizio febbraio in poi è davvero fitto di impegni. A marzo si giocheranno sei partite in poco più di venti giorni.

La squadra di Cudini, con tutti i disagi dovuti al maltempo, prepara la prossima trasferta sul campo del Picerno che andrà in scena sabato alle ore 17.30. Non bisogna perdere, questo è l’imperativo, anche perché dalle retrovie marciano spediti. Il Messina su tutti, a un punto dai Lupi e prossimo avversario a Selvapiana domenica 13 marzo.

Il mercoledì successivo trasferta a Catania, e ancora sfida casalinga al Latina la domenica, il recupero il 23 marzo e la partitissima di Foggia il 27.

Proprio oggi, 1 marzo, ricorrono i due anni dal 4-0 rifilato all’Olympia Agnonese davanti a 4mila tifosi in festa. Era serie D, si era in piena rincorsa sul Matelica (a -3) ma di lì a qualche ora tutto sarebbe stato interrotto: stava per abbattersi su tutti il covid, e con esso le chiusure e la sospensione definitiva di un campionato che probabilmente sarebbe stato vinto proprio dai rossoblù del patron Mario Gesuè.

Il calendario aggiornato: 5/03 Picerno-Campobasso, 13/03 Campobasso-Messina, 16/03 Catania-Campobasso, 20/03 Campobasso-Latina, 23/03 Campobasso-Turris, 27-03 Foggia-Campobasso.