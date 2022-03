Lupi ko, Cudini: “Atteggiamento sbagliato nella ripresa”. Tifoseria da urlo

Dall’illusione alla sofferenza fino alla delusione finale. Più per il punteggio pesante che per la partita in sé. Il Campobasso visto a Foggia ha messo in mostra due facce: quella sbarazzina, abbastanza organizzata seppure non così concreta del primo tempo a fronte di una ripresa giocata con timore reverenziale, scarso agonismo e anche una condizione mentale e fisica peggiore rispetto alla squadra di Zeman.

5-2 è un risultato che obiettivamente lascia tanto amaro in bocca. E lo conferma anche mister Cudini: “Dispiace per l’aspetto numerico del risultato, 5-2 che alla fine credo ci possa anche stare per quello che nel secondo tempo ha prodotto il Foggia. Dobbiamo fare mea culpa noi sull’atteggiamento della ripresa, non possiamo concedere così tante palle perse e così tanto campo a una squadra che in questo momento ha una condizione ottima e viene da un filotto positivo con tanti gol. Questo l’abbiamo pagato, dovevamo fare molta più attenzione sui dettagli”.

La delusione aumenta se si guarda al buon primo tempo sfornato dai Lupi, capaci di ribaltare l’iniziale svantaggio arrivato per ingenuità difensive: “Abbiamo giocato un ottimo primo tempo e, al di là del gol preso all’inizio, l’interpretazione è stata giusta. Nella ripresa siamo stati poco in campo, ma devo dire che contro le squadre di Zeman e per una squadra come la nostra che se la gioca a viso aperto può succedere anche questo”.

Dopodomani, 30 marzo, si torna già in campo. E lo si farà per il recupero di Picerno: “A Picerno dobbiamo fare punti perché dobbiamo raggiungere la salvezza il prima possibile. Dietro camminano, mercoledì può essere una buona occasione”.

Il tifo rossoblù è stato fantastico. I quasi 400 al seguito hanno incitato Bontà e compagni dal primo all’ultimo proseguendo anche dopo la batosta. Una dimostrazione di attaccamento e di forza in uno degli stadi più caldi della categoria e anche delle serie superiori, non c’è dubbio.

Risultati 34^ giornata: Bari-Fidelis Andria 0-0, Foggia-Campobasso 5-2, Juve Stabia-Catanzaro 1-1, Messina-Latina 1-0, Monopoli-Potenza 3-1, Monterosi-Vibonese 0-0, Paganese-Palermo 2-2, Picerno-Avellino 0-1, Turris-Francavilla 31 marzo, Catania-Taranto 13 aprile.

Classifica: Bari 72, Catanzaro 62, Avellino 59, Monopoli 58, Francavilla 55, Palermo 54, Foggia (-2) 53, Turris 45, Latina e Monterosi 44, Catania (-4), Picerno e Juve Stabia 43, Campobasso 40, Taranto e Messina 36, Paganese e Potenza 32, Fidelis Andria 29, Vibonese 20.