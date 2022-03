Lupi, capitan Bontà fa 100: “La vittoria sul Messina ci avvicina alla salvezza”

Un traguardo notevole, che in pochi possono vantare nella storia centenaria del Campobasso. Francesco Bontà, per tutti Ciccio, raggiunge le 100 presenze in rossoblù nel giorno della vittoria fondamentale contro il Messina. Doppia gioia, dunque, per un calciatore generoso, capitano di mille battaglie e fortemente voluto dallo staff tecnico che punta tanto su di lui.

Arrivò nell’estate del 2015, quando in panchina c’era Roberto Cappellacci. Poche presenze prima dell’arrivo di Massimiliavo Favo che lo fece giocare con continuità. Dopo l’arrivederci di fine stagione, il ritorno nel 2019 con l’avvento di Mirko Cudini in panca. Da allora, titolarissimo e poi capitano, sia in serie D che in C.

Con le sue 100 presenze in maglia rossoblù, si avvicina a giocatori che hanno dato lustro al club come Rosario De Matteis (101), Carlo Perrone (105), Ugo Armanetti, Donato Anzivino (106), Giorgio Lanza, Fabio Lupo (107). Il record assoluto e forse imbattibile è nelle mani di Michele Scorrano a quota 428 gare nei suoi 15 anni con i Lupi.

Bontà sta disputando una stagione buona seppure nel girone di ritorno non sia tra i più brillanti. La sua presenza però è costante, soprattutto quando c’è da correre e sudare per portare a casa il risultato. Se prendesse qualche ammonizione in meno…

Sul successo conquistato ai danni del Messina non ha dubbi: “Non vale un campionato ma con questa vittoria ci avviciniamo al nostro obiettivo che è la salvezza. Loro hanno una buona squadra, un buon palleggio e possesso, anche se ci hanno creato poche difficoltà sotto porta. Siamo stati bravi a tenere duro e segnare due gol importantissimi. A Catania sarà dura, non bisogna sottovalutare nessuno al di là delle situazioni societarie brutte. Ci servono punti, puntiamo al bottino pieno”.