Luci spente a Pietracatella: il Comune aderisce a “M’illumino di meno”

Il comune di Pietracatella ha aderito a “M’illumino di meno”, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar Radio2 (dal 2005) che sarà domani, venerdì 11 marzo. Come segno concreto di partecipazione all’iniziativa, le luci della pubblica illuminazione del centro abitato saranno spente in modo alternato.

“M’illumino di Meno”, giunta alla sua diciottesima edizione, è dedicata simbolicamente alla maturità: è matura ormai la consapevolezza scientifica che il pianeta vive una drammatica urgenza ambientale; è matura, sebbene giovane, la generazione che più di tutte è riuscita a richiamare l’attenzione dei potenti sulla crisi climatica.

“Un invito davanti al quale anche il Comune di Pietracatella non rimane indifferente – dice il sindaco Antonio Tomassone – a testimonianza dell’impegno che vuole mettere nel campo dell’efficienza energetica, nella riduzione delle emissioni di CO2, ma anche attraverso la piantumazione di nuovi alberi. Soprattutto, in questo momento, così delicato per l’Europa e per il mondo intero”.

Il Comune invita tutti i pietracatellesi ad essere parte di questa Giornata, dimostrando ancora una volta la propria attenzione alle risorse del pianeta e la volontà di adottare comportamenti sempre più rispettosi dell’ambiente.