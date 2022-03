La musica come strada. Come scelta di vita e vocazione, prim’ancora che come professione. Immagini, storie, emozioni dipinte sulle note di un pentagramma: per descrivere ricordi, delinearne i sensi, intrappolare nelle sensazioni gli istanti più intensi, i migliori giorni, i dolori indimenticabili.

Luca De Gregorio, cantautore e polistrumentista campobassano, ai sogni non ha mai rinunciato. Li ha inseguiti, li sta costruendo: tra sacrifici e soddisfazioni, tra studi costanti e palcoscenici di prestigio; passo dopo passo, di tappa in tappa. L’ultima, in ordine di tempo, vede l’artista molisano impegnato a concorrere per il “1M Next 2022”, importante contest legato al maxi concerto del primo maggio; kermesse alla quale Luca parteciperà col nuovissimo brano “Lasciami fuori”, presente anche nell’ep d’esordio, di prossima uscita.

Dunque Luca, dopo quella di “The Voice” e dopo i tanti festival blues internazionali, un’altra esperienza d’eccellenza.

“Si, sono estremamente contento per questa opportunità. Per ora siamo solo alle fasi preliminari, nel senso che sto partecipando al percorso di selezione e spero tanto che anche il pubblico molisano possa sostenermi come ha sempre fatto, non facendomi mai mancare affetto e supporto. Il sipario del voto si è aperto già da qualche giorno e chiunque può andare sul sito dell’evento(https://1mnext.primomaggio.net/artisti-2022/85-luca-de-gregorio) ed esprimere così la propria preferenza: spero tanto di proseguire fino al prossimo step per potermi esibire dal vivo e cantare la mia canzone. Poi chissà, l’ultimo traguardo sarebbe il palco del Primo Maggio e sarebbe davvero bello portare anche lì la gente e la terra che ho nel cuore”.

La tua partecipazione al contest in questione è segnata da un brano in particolare: “Lasciami fuori”. Puoi svelarci qualcosa di più?

“Si tratta di un pezzo molto importante, per me; forse quello che meglio definisce la mia idea di appartenenza. Credo, infatti, che spesso due persone siano destinate a stare insieme a prescindere da percorsi e strade intraprese. A parlare, nel brano, è una donna; una donna pronta a narrare il suo legame con un’altra donna. Credo sia una sorta di dichiarazione di amore immortale, ma anche un’esortazione a proteggere questo sentimento da ogni pregiudizio, a difenderlo in qualche modo – così come spiega il testo – “dalle paure, dalle indecisioni, dalle contraddizioni, da tutte le parole inutili. Ecco, mi piace pensare che esista un ‘posto emotivo’ in cui due anime fatte per stare insieme possono e potranno sempre ritrovarsi, per viversi ed esistere su un piano diverso…Al di là e al di fuori di tutto ciò che si può razionalizzare nella vita”.

Il brano sarà parte integrante della struttura del nuovo ep. Al di là degli aspetti prettamente musicali, quali sapori e quali atmosfere emotive troveremo nel tuo album?

“L’ho immaginato e pensato come un viaggio in cui si cammina a piedi scalzi; un viaggio in cui le fragilità del presente e l’intimità del passato si uniscono ad un grido di speranza, di sopravvivenza, per continuare a disegnare e infine costruire il futuro”.

Torniamo per un attimo ai legami. Il tuo percorso artistico, dopo gli studi al Conservatorio “Perosi” di Campobasso, ti ha portato lontano dalla terra d’origine. Leggendo la tua bio, si notano infatti una moltitudine di esperienze e rassegne suggellate altrove: dal diploma in chitarra blues al C.P.M di Milano, alla vittoria nel laboratorio Crea Musica (cantautori), fino al Syma di Budapest, dove hai potuto esibirti dinanzi più di 6mila persone; senza naturalmente tralasciare la partecipazione televisiva al talent Rai “The Voice”. Nonostante la distanza, gli impegni professionali e – almeno in questi ultimi anni – gli strascichi pandemici si siano spesso interposti tra te e la voglia di “riabbracciare casa”, che posto trovano le tue radici, la tua appartenenza territoriale, nella tua musica?

“Le radici restano sempre. Nonostante questi delicati anni e nonostante non sia sempre facile tornare a Campobasso con la frequenza che desidererei, le mie radici restano sempre ben salde: dentro al mio cuore e dentro la mia musica. Anche perché sono legatissimo alla mia terra, ai ricordi di casa e a tutto ciò che rappresentano: una ricchezza e una fonte di ispirazione. Certo; pure una mancanza difficile da sostenere a volte, perché la distanza e la consapevolezza di non poter tornare ogni volta che vorrei mi lasciano spesso un retrogusto di tristezza. Ma credo che al tempo stesso tutto ciò mi abbia rafforzato e mi abbia reso capace di apprezzare, da lontano, tutto quello che mi manca della mia città, della mia regione e che non trovo altrove”.

Dunque, in qualche modo, troveremo queste sfumature emotive anche nel tuo nuovo ep?

“Si, assolutamente. Anzi: ti racconto un aneddoto accaduto una settimana fa in un bar di Milano, perché credo sia molto esplicativo in tal senso. Ero in questo locale dove vado ogni tanto; un posto che mi ricorda, diciamo, il caffè di casa. Improvvisamente una canzone partenopea parte e dopo pochi istanti…Mandolini, chitarre e fisarmoniche hanno cominciato a riecheggiare anche dentro di me, formando una lacrima sul mio viso. Ecco, artisticamente nasco da queste cose, da questi strumenti d’epoca, da una tradizione; da una sedia di legno e 4 amici che vedevo al bar di mio nonno mentre si giocavano l’ultima mano a tresette; nasco dai primi gruppi e dai primi cantautori ascoltati al jukebox, come pure da una serenata fra strada e balcone”.

E, forse, il prevalente sapore “acustico” delle chitarre, in questo caso, discende anche e proprio da lì, da quelle atmosfere interiori. Un passo oltre quel graffio blues che ti ha sempre contraddistinto. O sbaglio?

“No, non sbagli. Anche perché poi si cresce, i gusti musicali cambiano, si evolvono. E non è un caso, appunto, che in questo disco totalmente nuovo anche dal punto di vista del sound io abbia sentito l’esigenza di imbracciare quasi sempre una chitarra acustica o tornare al pianoforte. E’ stato un ritorno alle origini e, al medesimo tempo, mescolare quelle origini con gli stili che più hanno segnato il mio percorso artistico: ecco perché – tanto per tornare al concetto di ‘appartenenza’ – vedo in questo disco una nuova ‘casa’. Il blues questa volta, soprattutto a livello chitarristico, non c’entra; anche se mi resta nell’anima. E’ stato e sarà’ sempre la mia vocazione. Questa volta si tratta davvero di essersi messo a nudo; come fossi per strada, chitarra e voce, ma con una produzione che vede una fusione di un power ballad -folk – pop – rock – elettronico”.