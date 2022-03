La Violipiano – impresa musicale fondata nel 2001 dal produttore e musicista termolese Luca Ciarla – presenta un nuovo evento musicale all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Venerdì 18 marzo, alle ore 21, sul palco del Teatro Studio Borgna si esibirà Blaine L. Reininger, dopo otto anni dall’ultimo concerto romano dei Tuxedomoon, la band culto americana fondata nel 1977 con Steve Brown.

Violinista, polistrumentista, cantante e compositore, Blaine è nato in Colorado ma sin dagli anni ’80 ha vissuto in Europa, in particolare Belgio, Italia e Grecia, dove ha messo radici, continuando ad aggregare intorno a sè musicisti ed artisti di ogni luogo. Con l’intrigante artista Georgio Valentino, chitarrista e performer greco/americano anima del progetto Georgio Valentino & La Societe des Melancholiques, presenterà il suo nuovo disco, Wounds and Blessings, uscito lo scorso novembre per l’etichetta belga Les Disques du Crépuscule, oltre ad alcuni brani storici dei Tuxedomoon.

Passando dalle tastiere alle chitarre per approdare al suo amato violino, in particolare in brani come Volo Vivace o come in alcuni estratti dal suo ampio catalogo di musica per il cinema, Blaine L. Reininger conquista il pubblico con la sua voce densa e profonda, immutata nel tempo e arricchita della maturità dell’espressione e del fraseggio. “Sono sempre molto felice di suonare in Italia. Ci sono stato spesso, in solo e con i Tuxedomoon e non vedo l’ora di suonare nuovamente a Roma, questo volta con il caro amico Georgio Valentino”.

In apertura del concerto ci sarà la performance del violinista, pianista e compositore Luca Ciarla, con l’artista visiva Keziat, e con special guest Nicola Alesini al sax.

Un evento della rassegna Archi Liberi, dedicata ai linguaggi alternativi, le tecniche e gli approcci creativi nel mondo degli strumenti ad arco. Una produzione Violipiano Music, in collaborazione con ViolinoElettrico e l’Auditorium Parco della Musica di Roma.