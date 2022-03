Questa volta ci si è messo il maltempo ad aggravare le condizioni in cui versa il cimitero di Campobasso: la neve prima e il vento poi hanno danneggiato alcuni loculi, come denunciato da alcuni cittadini. La loro segnalazione viene rilanciata dal consigliere comunale Salvatore Colagiovanni che ricorda anche quanto avvenuto poche settimane fa: l’assenza dell’illuminazione in alcune cappelle e le lampade votive spente.

“Tanti i problemi irrisolti, il cimitero è in uno stato di abbandono generalizzato”, sottolinea l’esponente dell’opposizione che torna ad accusa il titolare dei servizi cimiteriali nella Giunta comunale. “L’assessore al ramo cosa fa? Latita”, dice Colagiovanni riferendosi all’assessore Giuseppe Amorosa.

“È trascorso già un mese dalle prime denunce, attraverso interrogazioni e interpellanze, in assise civica dei colleghi consiglieri Esposito, Tramontano e Trivisonno, ma nulla è stato fatto”, insiste Colagiovanni. “Lo status quo è sempre lo stesso e l’indignazione dei cittadini si fa sempre più viva. Se l’assessore al ramo latita perché non interviene il sindaco Gravina? Il Movimento 5 Stelle, arrivato a Palazzo San Giorgio, con tutte le buone intenzioni, si sta sgretolando tra dissidi interni e difficoltà nell’amministrare la cosa pubblica. Al cimitero – incalza – la situazione è grave. Occorre fare in fretta perché i campobassani non sono più disposti ad attendere i tempi lunghi nella risoluzione dei problemi cui ci sta abituando la maggioranza pentastellata”.